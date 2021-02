Rangers - St. Johnstone, LIVE TEXT de la ora 21:45 | Ianis Hagi se poate intoarce titular in echipa lui Gerrad

Urmarim si comentam impreuna meciul Rangers - St. Johnstone pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Rangers va juca pe teren propriu impotriva lui St. Johnstone, intr-un meci al etapei a 27-a din campionatul Scotiei. Echipa lui Gerrad continua sa defileze in campionat si este foarte aproape sa castige un nou titlu in fata marilor rivali de la Celtic. Rangers este lider solitar in Scotia, avand 72 de puncte, dupa 26 de partide jucate.

In acest sezon, echipa lui Ianis Hagi are 20 de puncte in plus fata de ocupanta locului secund, Celtic, echipa care are un meci mai putin jucat decat Rangers. St. Johnstone este o echipa modeste din prima liga scotiana si se situeaza pe locul 8 clasament, cu 27 de puncte, dupa 26 de partide jucate.

Etapa trecuta, in victoria contra celor de la Hibernian cu 1-0, Ianis Hagi a fost rezerva neutulizata, iar in aceasta partida, Gerrad ar putea sa mieze pe fostul jucator de la Viitorul. In acest sezon, Ianis Hagi jucat 29 de meciuri pentru Rangers in toate competiile. Mijlocasul a reusit sa inscrie 4 goluri si a oferit 11 pase decisive.