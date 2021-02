Eliminarea lui Sapunaru l-a enervat pe Petrescu! Critici dure la adresa arbitrajului dupa remiza cu Alanyaspor

Kayserispor a remizat pe teren propriu in fata lui Alanyaspor, scor 1-1.

Dupa o prima repriza fara goluri, echipa lui Dan Petrescu a deschis scorul in minutul 55 prin Anton Maglica. Echipa de pe locul 4 din Turcia a egalat in minutul 79 prin Tzavellas, la 10 minute dupa ce Cristi Sapunaru fusese eliminat.

Aflat la meciul 100 pentru Kayserispor, fostul fotbalist al Rapidului si al echipei nationale a primit doua galbene in 6 minute si a fost trimis mai repede la vestiare.

Dupa meci, Dan Petrescu a criticat aceasta decizie a arbitrului. Antrenorul de 53 de ani a declarat ca este de parere ca niciunul din cele doua cartonase galbene primite de Sapunaru nu a fost acordat corect.

"Alanyaspor este o echipa buna, care este a 4-a in liga si ii place sa joace mereu cu mingea. Am stiut sa luptam impotriva unei echipe atat de bune. De fapt, am luptat foarte bine. Am luptat foarte bine, am gasit si golul.

In minutul 75 lucrurile s-au schimbat putin, deoarece cred ca arbitrul a dat un cartonas rosu foarte usor. Pot spune ca aceste doua cartonase galbene nu au fost cartonase galbene", a spus Petrescu la finalul meciului potrivit hbrma.com.