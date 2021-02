Hora pe PLANSUL dinamovistilor! Cum s-au bucurat jucatorii de la FCSB dupa ce au batut-o pe Dinamo in derby!

Jucatorii de la FCSB au sarbatorit pe gazonul din Stefan cel Mare victoria din derby!

Dupa ultimul fluier al lui Coltescu, fotbalistii liderului din Liga 1 s-au adunat la centrul terenului si au facut o hora in toata regula. In timp ce adversarii se retrageau cu capul in pamant spre vestiare, ros-albastrii au inceput sa topaie impreuna, ca dupa marile victorii europene din perioada Reghecampf.

Dinamovistilor nu le-a convenit deloc imaginea. Anton si Nepomuceno au fost surprinsi abia tinandu-si lacrimile in drum spre cabine.

Dinamo - FCSB s-a terminat 0-1. Tanase a dat singurul gol al meciului in minutul 8.

Sursa capturi: Digisport

