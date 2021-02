BREAKING NEWS | Ce a vrut sa spuna Pintilii?! "Dopati? De aia am avut atatea probleme, cum au avut ei! Au murit pe teren... nici acum nu stim din ce cauze!"

Mihai Pintilii a avut un comentariu neasteptat in momentul in care a fost intrebat de controlul doping cerut de dinamovisti inaintea derby-ului cu FCSB.

Pintilii s-a referit la jucatorii pe care Dinamo i-a pierdut dupa accidente tragice pe terenul de joc, respingand ferm orice practica neregulamentara a clubului unde lucreaza.

"Cred ca punem prea mult accent pe niste chestii... Au ajuns niste suporteri sa controleze tot. Sa ne dea... Si noi putem sa zicem orice. Niste suporteri pot sa faca orice in tara asta. Mi se pare putin deplasat, dar, na, e dreptul lor, la revedere. Facem control cum am mai facut de atatea ori. Au prins foarte multi dopati la noi, ne-a dat peste cap (ironic). De asta am avut si noi atatea probleme, cum au avut ei. Atatia au murit pe teren... Nici acum nu stim din ce cauze!", a spus Pintilii la Telekom Sport.