Adio, Man! Tanase e GOLGETERUL Romaniei dupa ce i-a dat electrosocul lui Dinamo in minutul 8! A ajuns la 15 goluri in acest sezon

Tanase a reusit sa deschida scorul dupa numai 8 minute in derby-ul dintre Dinamo si FCSB.

Capitanul de la FCSB a luat o actiune pe cont propriu in afara careului, a avansat pana in apropierea liniei si a tras in cross. In ciuda plonjonului lui Esanu, mingea a intrat in poarta si a modificat pentru prima oara tabela in Stefan cel Mare.

Tanase a ajuns la 15 reusite de la inceputul campionatului. Este, de departe, cel mai bun sezon al sau de cand s-a transferat de la Viitorul, in 2016. Datorita golului marcat in fata lui Dinamo, Tanase si-a egalat cea mai buna performanta, tot 15 goluri la echipa lui Hagi in 2015-2016.