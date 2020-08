Nu-i mai ARDE de Liga Campionilor! Starul lui Atletico Madrid facut de RUSINE chiar de iubita sa. Scuza disperata cu care tanara vrea sa-si repare GAFA

Inainte de meciul cu Leipzig din sferturile Ligii Campionilor, programat joi, portughezul Joao Felix s-a trezit cu o problema neasteptata.

Tanarul atacant de 20 de ani e una dintre principalele arme cu care Diego Simeone va incerca sa mearga pana la capat in mini-turneul care va stabili castigatoarea Ligii Campionilor, sezonul 2019-2020. Doar ca lui Joao Felix nu-i sta mintea doar la fotbal in aceasta perioada, asa cum ar trebui, lusitanul ajungand fara voia sa sa fie luat in deradere in spatiul virtual.

Totul a pornit de la iubita fotbalistului, modelul Margarida Corceiro, care a postat pe Instagram o poza ciudata, in care apare un barbat culcat pe burta, imbracat in niste boxeri, dar cu o mica parte a testiculelor la vedere. Evident, internautii au remarcat imediat fotografia, care a devenit virala, presupunandu-se pe buna dreptate ca acea persoana era chiar Joao Felix.

La o zi distanta, vazand amploarea gafei sale, Margarida a emis un scurt comunicat, tot pe Instagram, gasind o justificare care va convinge insa putina lume. "Dupa cum puteti vedea, am postat o imagine nebuna. In fiecare zi primesc 50.000 de mesaje fara sens pe WhatsApp si pe Intagram, iar ce s-a intamplat (si cu siguranta li sa- intamplat si altora) a fost ca am vrut sa incarc o imagine, dar am incarcat alta din apropiere. Nu e cineva pe care sa-l cunosc si m-am intristat cand am vazut", a scris partenera lui Joao Felix.