Thomas Muller a RABUFNIT in timpul partidei cu Atletico Madrid: "Jucam cu Atletico, cei mai mari huligani din istoria fotbalului!" 

In prima repriza a meciului dintre Bayern Munchen si Atletico Madrid, a fost surprins un moment care il are protagonist pe Thomas Muller. Fotbalistul german a primit un cartonas galben neasteptat din partea arbitrului Michael Oliver, iar jucatorul a protestat nu tocmai politicos la decizie.

Potrivit celor de la Bild, imediat dupa ce Michael Oliver l-a avertizat pe Muller, germanul ar fi mers la el si i-ar fi transmis: "Ce se intampla aici? Hei! Asta nu poate fi pe bune. Jucam impotriva lui Atletico Madrid, cei mai mari huligani din istoria fotbalului! Tu imi arati mie cartonasul galben pentru asta?"

Muller nu a fost insa cel mai suparat fotbalist al partidei, Luis Suarez pierzand din nou la un scor categoric o partida cu Bayern. In ultimele doua meciuri contra nemtilor, Suarez si echipele la care a evoluat au primit nu mai putin de 12 goluri!

Atletico Madrid este pe ultimul loc intr-o grupa din care mai fac parte Salzburg, Lokomotiv Moscova si Bayern Munchen.

Suarez might be the saddest one after Atletico Madrid lost the game by 0-4, and guess who made it happen.

Bayern Munchen again.#bayernAtletico #ChampionsLeague #UCL pic.twitter.com/NBL8taIAnq