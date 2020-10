VESTE PROASTA pentru Bayern inaintea meciului cu Atletico Madrid! Serge Gnabry, INFECTAT cu coronavirus!

Hansi Flick a primit o veste extrem de proasta inaintea duelului cu echipa lui Diego Simeone. In urma cu putin timp, clubul bavarez a anuntat prin intermediul unei retele de socializare ca Serge Gnabry a fost depistat pozitiv cu Covid-19. Astfel, fotbalistul de 25 de ani a intrat in izolare si nu va face parte din lotul campioanei Europei pentru acest meci.

Mijlocasul de banda cu 14 goluri in 15 selectii pentru nationala Germaniei este unul dintre cei mai in forma fotbalisti ai lui Bayern, reusind sa inscrie 3 goluri in acest debut de sezon in Bundesliga.

Din Grupa A a Ligii Campionilor mai fac parte RB Salzburg si Lokomotiv Moscova.

ℹ️ Serge Gnabry has tested positive for Covid-19. He is doing well and is currently in quarantine. pic.twitter.com/ZMYliMAiy6