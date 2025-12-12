Dintre cele 41 de judeţe ale României plus municipiul cu statut special București, patru nu au avut niciodată echipă în Liga 1, respectiv Sălaj, Teleorman, Tulcea și Vrancea. Din județul Sălaj, cea mai cunoscută echipă este FC Armătura Zalău, care a jucat numeroase sezoane în liga secundă. Turris-Oltul Turnu Măgurele a fost aproape să devină primul club din Teleorman ajuns în Liga 1, când a fost condusă de Valentin Dragnea, fiul politicianului lui Liviu Dragnea, în 2020, deși CSM Alexandria este clubul mai cunoscut din județ.
Tulcea a fost văduvită de o prezență în prima ivizie, deși Delta Tulcea a terminat pe locul întâi în seria sa din Liga a II-a, în sezonul 2006-2007, dar nu a putut promova, din cauza faptului că nu a obținut licența din partea FRF. CSM Focșani (Progresul, Rapid, Fructexport, Acord, Diplomatic, Unirea) este cel mai puternic club din județul Vrancea și a jucat mai multe sezoane în eșalonul secund, ultima dată în 2024-2025.
Județele României și echipele lor în prima divizie de fotbal a României:
Bucureşti (26 echipe) - Steaua, Dinamo, FCSB, Rapid, Progresul (FC Naţional), Sportul Studenţesc, Unirea Tricolor, Venus, Victoria, Maccabi (Ciocanul), Rocar, Carmen, Juventus, Juventus (Daco-Getica), Viitorul, Faur (Metalochimic), Metaloglobus, Olympia, Colentina, Cercul Atletic (CAB), Bukarester FC, Uniunea Sportivă, Româno-Americană, Colțea, Unirea Tricolor, Excelsior
Timiș (9) - Politehnica Timișoara, CFR Timișoara, Ripensia Timișoara, Chinezul Timișoara, Clubul Athletic Muncitoresc (CAM) Timișoara, CSM Lugoj, UM Timișoara, Banatul Timișoara, Reuniunea de Gimnastică a Muncitorilor Timișoara
Dolj (8 echipe) - Universitatea Craiova, CS Universitatea Craiova, Electroputere (Extensiv) Craiova, FCU Craiova, Oltenia Craiova, Craiu Iovan Craiova, Generala Craiova, FC Craiova
Cluj (6) - Universitatea Cluj, CFR Cluj, Victoria Cluj, Ferar Cluj, Industria Sârmei Câmpia Turzii, Dermata Cluj, FC Victoria Cluj
Bihor (5) - FC Bihor, CA Oradea, Crișana Oradea, Stăruința Oradea, Înțelegerea Oradea
Galați (5) - Oţelul Galați, Dunărea Galați, Siderurgistul Galați, Gloria CFR Galați, Dacia Vasile Alecsandri Galați
Ilfov (5) - Concordia Chiajna, FC Voluntari, Victoria Brăneşti, CS Otopeni, Academica Clinceni
Prahova (5) - Petrolul Ploiești, FC Ploiești (Tricolor Ploiești), Prahova Ploiești, Astra Ploiești, United Ploiești
Sibiu (5) - Gaz Metan Mediaş, Inter Sibiu, Voința Sibiu, Șoimii Sibiu, FC Hermannstadt, Societatea Gimnastică Sibiu
Brașov (4) - FC Brașov, CFR Brașov, Corona Brașov, Brașovia Brașov
Arad (4) - UTA Arad (ITA), Vagonul Arad, Gloria Arad, AMEF Arad
Hunedoara (4) - Jiul Petroşani, Corvinul Hunedoara, Minerul Lupeni, Aurul Brad (Mica Brad)
Mureș (4) - ASA Târgu Mureș, CS Târgu Mureș, Avântul Reghin, CS Mureșul
Argeș (3) - FC Argeş, CS Mioveni, Internaţional Curtea de Argeş
Constanța (3) - FC Farul Constanța, Viitorul Constanța, Săgeata Năvodari
Iași (3) - Poli Iaşi, Concordia Iași, Victoria Iași
Suceava (3) - Foresta Fălticeni, CA Câmpulung Moldovenesc, Bucovina Suceava
Bacău (2 echipe) - FCM Bacău, FC Onești
Dâmbovița (2) - Chindia Târgovişte, Flacăra Moreni
Maramureș (2) - FC Baia Mare, Phoenix Baia Mare (Carpați Baia Mare)
Olt (2) - FC Olt Scornicești, Oltul Slatina
Alba (1) - Unirea Alba Iulia
Bistrița-Năsăud (1) - Gloria Bistrița
Botoșani (1) - FC Botoșani
Brăila (1) - Dacia Unirea Brăila
Buzău (1) - Gloria Buzău
Călărași (1) - Dunărea Călărași
Caraș-Severin (1) - CSM Reșița (SS UDR Reșița)
Covasna (1) - Sepsi Sfântu Gheorghe
Giurgiu (1) - Astra Giurgiu
Gorj (1) - Pandurii Târgu Jiu
Harghita (1) - FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Ialomița (1) - Unirea Urziceni
Mehedinți (1) - CS Turnu Severin
Neamț (1) - Ceahlăul Piatra Neamț
Satu Mare (1 echipă) - Olimpia Satu Mare
Vaslui (1) - FC Vaslui
Vâlcea (1) - Chimia Râmnicu Vâlcea
Alte echipe, care se află acum în orașe din afara teritoriului României:
PKF Polonia Cernăuți (Ucraina), Jahn Cernăuți (Ucraina), Fulgerul CFR Chișinău (Moldova), Hakoah Cernăuți (Ucraina), Maccabi Cernăuți (Ucraina), Mihai Viteazul Chișinău (Moldova), Dragoș Vodă Cernăuți (Ucraina)