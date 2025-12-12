Dintre cele 41 de judeţe ale României plus municipiul cu statut special București, patru nu au avut niciodată echipă în Liga 1, respectiv Sălaj, Teleorman, Tulcea și Vrancea. Din județul Sălaj, cea mai cunoscută echipă este FC Armătura Zalău, care a jucat numeroase sezoane în liga secundă. Turris-Oltul Turnu Măgurele a fost aproape să devină primul club din Teleorman ajuns în Liga 1, când a fost condusă de Valentin Dragnea, fiul politicianului lui Liviu Dragnea, în 2020, deși CSM Alexandria este clubul mai cunoscut din județ.

Tulcea a fost văduvită de o prezență în prima ivizie, deși Delta Tulcea a terminat pe locul întâi în seria sa din Liga a II-a, în sezonul 2006-2007, dar nu a putut promova, din cauza faptului că nu a obținut licența din partea FRF. CSM Focșani (Progresul, Rapid, Fructexport, Acord, Diplomatic, Unirea) este cel mai puternic club din județul Vrancea și a jucat mai multe sezoane în eșalonul secund, ultima dată în 2024-2025.



Județele României și echipele lor în prima divizie de fotbal a României:

Bucureşti (26 echipe) - Steaua, Dinamo, FCSB, Rapid, Progresul (FC Naţional), Sportul Studenţesc, Unirea Tricolor, Venus, Victoria, Maccabi (Ciocanul), Rocar, Carmen, Juventus, Juventus (Daco-Getica), Viitorul, Faur (Metalochimic), Metaloglobus, Olympia, Colentina, Cercul Atletic (CAB), Bukarester FC, Uniunea Sportivă, Româno-Americană, Colțea, Unirea Tricolor, Excelsior

Timiș (9) - Politehnica Timișoara, CFR Timișoara, Ripensia Timișoara, Chinezul Timișoara, Clubul Athletic Muncitoresc (CAM) Timișoara, CSM Lugoj, UM Timișoara, Banatul Timișoara, Reuniunea de Gimnastică a Muncitorilor Timișoara

Dolj (8 echipe) - Universitatea Craiova, CS Universitatea Craiova, Electroputere (Extensiv) Craiova, FCU Craiova, Oltenia Craiova, Craiu Iovan Craiova, Generala Craiova, FC Craiova

Cluj (6) - Universitatea Cluj, CFR Cluj, Victoria Cluj, Ferar Cluj, Industria Sârmei Câmpia Turzii, Dermata Cluj, FC Victoria Cluj

Bihor (5) - FC Bihor, CA Oradea, Crișana Oradea, Stăruința Oradea, Înțelegerea Oradea

Galați (5) - Oţelul Galați, Dunărea Galați, Siderurgistul Galați, Gloria CFR Galați, Dacia Vasile Alecsandri Galați

Ilfov (5) - Concordia Chiajna, FC Voluntari, Victoria Brăneşti, CS Otopeni, Academica Clinceni

Prahova (5) - Petrolul Ploiești, FC Ploiești (Tricolor Ploiești), Prahova Ploiești, Astra Ploiești, United Ploiești

Sibiu (5) - Gaz Metan Mediaş, Inter Sibiu, Voința Sibiu, Șoimii Sibiu, FC Hermannstadt, Societatea Gimnastică Sibiu

Brașov (4) - FC Brașov, CFR Brașov, Corona Brașov, Brașovia Brașov

Arad (4) - UTA Arad (ITA), Vagonul Arad, Gloria Arad, AMEF Arad

Hunedoara (4) - Jiul Petroşani, Corvinul Hunedoara, Minerul Lupeni, Aurul Brad (Mica Brad)

Mureș (4) - ASA Târgu Mureș, CS Târgu Mureș, Avântul Reghin, CS Mureșul

Argeș (3) - FC Argeş, CS Mioveni, Internaţional Curtea de Argeş

Constanța (3) - FC Farul Constanța, Viitorul Constanța, Săgeata Năvodari

Iași (3) - Poli Iaşi, Concordia Iași, Victoria Iași

Suceava (3) - Foresta Fălticeni, CA Câmpulung Moldovenesc, Bucovina Suceava

Bacău (2 echipe) - FCM Bacău, FC Onești

Dâmbovița (2) - Chindia Târgovişte, Flacăra Moreni

Maramureș (2) - FC Baia Mare, Phoenix Baia Mare (Carpați Baia Mare)

Olt (2) - FC Olt Scornicești, Oltul Slatina

Alba (1) - Unirea Alba Iulia

Bistrița-Năsăud (1) - Gloria Bistrița

Botoșani (1) - FC Botoșani

Brăila (1) - Dacia Unirea Brăila

Buzău (1) - Gloria Buzău

Călărași (1) - Dunărea Călărași

Caraș-Severin (1) - CSM Reșița (SS UDR Reșița)

Covasna (1) - Sepsi Sfântu Gheorghe

Giurgiu (1) - Astra Giurgiu

Gorj (1) - Pandurii Târgu Jiu

Harghita (1) - FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ialomița (1) - Unirea Urziceni

Mehedinți (1) - CS Turnu Severin

Neamț (1) - Ceahlăul Piatra Neamț

Satu Mare (1 echipă) - Olimpia Satu Mare

Vaslui (1) - FC Vaslui

Vâlcea (1) - Chimia Râmnicu Vâlcea



Alte echipe, care se află acum în orașe din afara teritoriului României:

PKF Polonia Cernăuți (Ucraina), Jahn Cernăuți (Ucraina), Fulgerul CFR Chișinău (Moldova), Hakoah Cernăuți (Ucraina), Maccabi Cernăuți (Ucraina), Mihai Viteazul Chișinău (Moldova), Dragoș Vodă Cernăuți (Ucraina)

