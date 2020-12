Atletico Madrid a pus ochii pe un fundas din Premier League! Cine poate umple golul lasat de Trippier in apararea liderului din La Liga 

Atletico Madrid are nevoie de un fundas dupa suspendarea dura pe care a primit-o Kieran Trippier.

Fotbalistul a primit o suspendare de 10 saptamani, urmand sa lipseasca de la urmatoarele 12 meciuri ale lui Atletico, printre care se numara si turul optimilor de finala din Champions League.

Diego Simeone a ramas descoperit pe postul de fundas dreapta, unde nu il mai are decat pe Sime Vrsaljko. Pentru a rezolva aceasta problema, madrilenii vor incerca sa obtina sub forma de imprumut un fotbalist care sa ii ajute pana la finalul acestui sezon.

Jucatorul pe care a pus ochii antrenorul lui Atletico este Ainsley Maitland-Niles, fundasul lui Arsenal, care nu a fost titular decat in 4 partide disputate de "tunari" in acest sezon de Premier League.

Potrivit jurnalistilor britanici, sefii lui Arsenal sunt dispusi sa negocieze imprumutul fotbalistului in varsta de 23 de ani, fata de care Atletico a manifestat interes inca din vara. Mutarea s-ar putea produce in urmatoarea perioada de mercato, in conditiile in care fundasul nu este multumit de faptul ca nu ii se dau minute pe Emirates.

Atletico Madrid joaca ultimul meci din 2020 pe 30 decembrie, cand primeste vizita celor de la Getafe, urmand a debuta in 2021 doar 4 zile mai tarziu, pe terenul celor de la Alaves.