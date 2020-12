Ronald Koeman a rabufnit la conferinta de presa! "Este o minciuna!!!" Ce l-a deranjat pe antrenorul Barcelonei si ce favorita are in derby-ul Real Madrid - Atletico Madrid

Ronald Koeman a fost iritat la conferinta de presa sustinuta astazi.

Barcelona o va intalni pe Levante in runda cu numarul 13 din La Liga, iar Ronald Koeman a sustinut, astazi, conferinta de presa.

Catalanii nu traverseaza cea mai buna forma si sunt doar pe locul 10 in campionat, cu 14 puncte dupa primele 10 meciuri.

In Champions League, Koeman a fost invins de Juventus in ultima runda a grupelor si a terminat pe locul 2, in spatele torinezilor.

In ultimele zile s-a vehiculat in Spania ca jucatorii Barcelonei nu sunt multumiti de sistemul impus de Ronald Koeman, 4-2-3-1, si i-au cerut sa il schimbe, in 4-3-3.

Koeman a negat vehement acest lucru:

"Nu este adevarat, este o minciuna. Vorbesc in fiecare zi cu jucatorii si nu mi-au spus nimic despre sistemul meu sau despre ceea ce spun in conferintele mele de presa.

Incerc mereu sa-mi respect jucatorii, dar suntem la Barcelona suntem la un nivel unde, daca exista o greseala, trebuie sa o spui. Nu omor niciun jucator daca spun ceva despre el, o fac pentru ca am vorbit deja cu el inainte", a spus Koeman la conferinta de presa, potrivit Mundo Deportivo.

Ronald Koeman: "Este mai bine ca Atletico sa piarda derby-ul orasului Madrid"

Real Madrid - Ateltico Madrid se joaca in aceasta seara, de la ora 22:00. Partida va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro si Facebook.com/Sport.ro.

Koeman isi doreste ca Atletico sa piarda in derby:

"Mai intai trebuie sa ne castigam noi meciul. Daca reusim sa castigam, uitandu-ne la clasament, este mai bine ca Atletico sa piarda pentru a ne apropia de ei. Dar nu trebuie sa fim obsedati de alte jocuri", a mai spus Koeman.

Atletico Madrid este lider neinvins in La Liga, cu 26 de puncte dupa 10 meciuri. Real Madrid este pe locul 4 in La Liga, cu 20 de puncte dupa 11 meciuri jucate.