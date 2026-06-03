Surpriză uriașă! Alvaro Arbeloa poate ajunge în Bundesliga după demiterea de la Real Madrid

Surpriză uriașă! Alvaro Arbeloa poate ajunge în Bundesliga după demiterea de la Real Madrid Fotbal extern
SPORT.RO
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Alvaro Arbeloa a părăsit-o pe Real Madrid la finalul acestui sezon.

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Alvaro ArbeloaReal MadridBayer LeverkusenXabi Alonso
Din articol

Antrenorul a fost promovat la prima echipă a madrilenilor după demiterea lui Xabi Alonso, însă nu a reușit să facă mare lucru pe banca lui Real Madrid, iar, spre finalul sezonului, lucrurile au scăpat de sub control în vestiarul madrilenilor.

Alvaro Arbeloa, propus la Bayer Leverkusen

  • Arbeloa a vorbit despre Vinicius
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Arbeloa a vorbit despre Vinicius / Foto: Getty Images.
Alvaro Arbeloa / Foto: Imago Images.
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Cel mai probabil, pe banca tehnică a lui Real Madrid va ajunge legendarul Jose Mourinho, însă rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Alvaro Arbeloa. 

Potrivit ultimelor informații venite din Germania, Arbeloa i-ar putea călca pe urme lui Xabi Alonso. Agenții săi l-ar fi propus la Bayer Leverkusen, potrivit BILD. Cu toate acestea, clubul din Bundesliga ar considera că Arbeloa nu are suficientă experiență pentru a o face pe Bayer Leverkusen o forță în lupta la titlu din campionatul Germaniei.

La Real Madrid, Arbeloa s-a aflat pe bancă în 28 de meciuri, în care a obținut 18 victorii, două remize și opt înfrângeri. 

Nu sunt aici să vorbesc despre posibilități. Jose Mourinho are un staff extraordinar și beneficiază de un sprijin foarte bun. Dacă va veni la Real Madrid, își va aduce propriul staff tehnic... nu există nicio șansă să fac parte din el.

Începând de luni, va trebui să mă gândesc la ceea ce este mai bine pentru mine. Am făcut deja pasul înainte și am progresat foarte mult în aceste patru luni”, spunea Alvaro Arbeloa la ultima conferință de presă ca antrenor al lui Real Madrid.

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