90.000.000 de euro de la Manchester City pentru starul lui Real Madrid!

Manchester City vrea să profite de unul dintre conflictele interne de la Real Madrid pentru a reuși un transfer spectaculos în mercato de vară.
City pregătește oferta pentru starul lui Real Madrid
Conducerea „cetățenilor” se pregătește să trimită o ofertă de 90.000.000 de euro către omologii ei madrileni pentru Federico Valverde (27 de ani).
Viitorul lui Valverde pe Santiago Bernabeu este incert după conflictul cu Aurelien Tchouameni, iar City vrea să profite de situație în favoarea sa, dezvăluie televiziunea El Chiringuito, citată de Transfer News Live.
Cota de piață a mijlocașului central uruguayan este de 120.000.000 de euro pe Transfermarkt. City forțează un transfer favorabil financiar, încercând să profite de situația tensionată provocată de scandalul dintre Valverde și Tchouameni.
O potențială pierdere grea pentru Real Madrid
Dacă transferul se va concretiza, Real Madrid va pierde cel mai important om de la mijlocul terenului din ultimii doi ani după retragerea lui Toni Kroos.
Federico Valverde impresionează prin travaliul său pe fază defensivă și ofensivă, reușind în anumite momente și să marcheze sau să ofere pase decisive.
De asemenea, Valverde este capabil să evolueze pe mai multe posturi, cea mai importantă fiind contribuția sa pe poziția de fundaș dreapta, când Real Madrid s-a confruntat cu mai multe accidentări.
- 372 de meciuri a adunat Valverde la Real Madrid din 2018 până în prezent.
- 41 de goluri și 44 de pase decisive a livrat uruguayanul.
- 14 trofee majore a cucerit Federico Valverde la Madrid: La Liga (2020, 2022 și 2024), Cupa Regelui (2023), Supercupa Spaniei (2020, 2022 și 2024), Champions League (2022 și 2024), Supercupa Europei (2022 și 2024), Campionatul Mondial al Cluburilor (2018 și 2022) și Cupa Intercontinentală FIFA (2024).