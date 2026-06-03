90.000.000 de euro de la Manchester City pentru starul lui Real Madrid!

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Ce mai face Karius, portarul care a costat-o un Champions League pe Liverpool: ”I-au mărit salariul”

Manchester City vrea să profite de unul dintre conflictele interne de la Real Madrid pentru a reuși un transfer spectaculos în mercato de vară.

City pregătește oferta pentru starul lui Real Madrid

Conducerea „cetățenilor” se pregătește să trimită o ofertă de 90.000.000 de euro către omologii ei madrileni pentru Federico Valverde (27 de ani).

Viitorul lui Valverde pe Santiago Bernabeu este incert după conflictul cu Aurelien Tchouameni, iar City vrea să profite de situație în favoarea sa, dezvăluie televiziunea El Chiringuito, citată de Transfer News Live.