Starul lui Inter, gata de sacrificiu sub comanda lui Cristi Chivu: „Joc oriunde numai să ajut echipa”

Mijlocașul francez a oferit în cantonamentul de vară al echipei, un interviu organizat între ședințele de pregătire conduse de Cristi Chivu. „Anul trecut a fost primul an pentru mine. Acum mă simt foarte bine cu echipa și cu stafful. Sunt foarte fericit să încep acest nou sezon”, a spus fotbalistul, potrivit TMW.

Flexibilitate tactică în Serie A

Chivu a început să îl utilizeze mai mult ca jucător de bandă pe partea dreaptă în a doua jumătate a sezonului precedent, ca urmare a accidentării lui Dumfries, iar francezul e gata să joace pe orice posta va avea nevoie echipa. „Așa cum am spus mereu, vreau doar să joc și să ajut echipa. Fie că este pe stânga sau pe dreapta, încerc să fac tot ce pot mai bine. Poziția mea naturală este în centru și prefer să joc acolo, dar am calitățile necesare pentru a juca pe dreapta și joc unde vrea antrenorul.

Serie A este foarte tactică, jucăm adesea împotriva unui bloc jos, dar îmi convine. Am terminat bine sezonul trecut și vreau să continui așa. Ultimul meci de la Bologna a mers bine. Am jucat și am marcat”, a zis mijlocașul Andy Diouf.