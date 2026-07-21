Starul lui Inter, gata de sacrificiu sub comanda lui Cristi Chivu: „Joc oriunde numai să ajut echipa”

Starul lui Inter, gata de sacrificiu sub comanda lui Cristi Chivu: „Joc oriunde numai să ajut echipa” Serie A Cristi Chivu, în finala Coppa Italia / Foto IMAGO
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mijlocașul Andy Diouf a transmis un mesaj ferm de la antrenamentele lui Inter Milano, arătându-se pregătit să evolueze pe orice post îi va cere Chivu.

TAGS:
Inter MilanoSerie Acristi chivu
Din articol

Mijlocașul francez a oferit în cantonamentul de vară al echipei, un interviu organizat între ședințele de pregătire conduse de Cristi Chivu. „Anul trecut a fost primul an pentru mine. Acum mă simt foarte bine cu echipa și cu stafful. Sunt foarte fericit să încep acest nou sezon”, a spus fotbalistul, potrivit TMW.

Flexibilitate tactică în Serie A

Chivu a început să îl utilizeze mai mult ca jucător de bandă pe partea dreaptă în a doua jumătate a sezonului precedent, ca urmare a accidentării lui Dumfries, iar francezul e gata să joace pe orice posta va avea nevoie echipa. „Așa cum am spus mereu, vreau doar să joc și să ajut echipa. Fie că este pe stânga sau pe dreapta, încerc să fac tot ce pot mai bine. Poziția mea naturală este în centru și prefer să joc acolo, dar am calitățile necesare pentru a juca pe dreapta și joc unde vrea antrenorul.

Serie A este foarte tactică, jucăm adesea împotriva unui bloc jos, dar îmi convine. Am terminat bine sezonul trecut și vreau să continui așa. Ultimul meci de la Bologna a mers bine. Am jucat și am marcat”, a zis mijlocașul Andy Diouf.

  • Andy diouf
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Naționala Franței, unul dintre obiectivele sale

Fotbalistul țintește o convocare la naționala mare a Franței, dorind să continue parcursul după prezențele bifate deja la loturile de juniori. „Cu siguranță. Am jucat la tineretul Franței, la U17, U18, U23. Obiectivul este să o fac și la prima echipă, durează ceva timp, dar este un obiectiv”, a transmis el.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Lumi ideale nu există, dar putem tinde spre ele”. Cea mai bună șahistă a României, despre o Ungarie cu Polgár președintă
„Lumi ideale nu există, dar putem tinde spre ele”. Cea mai bună șahistă a României, despre o Ungarie cu Polgár președintă
ARTICOLE PE SUBIECT
80 de milioane de euro pentru starul lui Chivu! O nouă ofertă de proporții
80 de milioane de euro pentru starul lui Chivu! O nouă ofertă de proporții
Jose Mourinho l-a sunat pe starul de 65.000.000€ al lui Chivu și l-a chemat la Real Madrid
Jose Mourinho l-a sunat pe starul de 65.000.000€ al lui Chivu și l-a chemat la Real Madrid
Cristi Chivu, lăudat de „diamantul” lui Inter: „Un viitor de top”
Cristi Chivu, lăudat de „diamantul” lui Inter: „Un viitor de top”
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali anunță o surpriză de proporții la FCSB: ”E foarte bun”
Gigi Becali anunță o surpriză de proporții la FCSB: ”E foarte bun”
Andrei Coubiș, avertizat înainte de transferul carierei: ”Fizicul lui îl cam au toți acolo!”
Andrei Coubiș, avertizat înainte de transferul carierei: ”Fizicul lui îl cam au toți acolo!”
Golgheterul lui Levski, mesaj direct pentru Universitatea Craiova înaintea meciului din Europa
Golgheterul lui Levski, mesaj direct pentru Universitatea Craiova înaintea meciului din Europa
Instagramul său a ”explodat” după Cupa Mondială! L-a depășit pe Vozinha, cu 32 de milioane de urmăritori
Instagramul său a ”explodat” după Cupa Mondială! L-a depășit pe Vozinha, cu 32 de milioane de urmăritori
Fostul jucător de la FCSB poate deveni președintele unei federații care a scris istorie la Cupa Mondială
Fostul jucător de la FCSB poate deveni președintele unei federații care a scris istorie la Cupa Mondială
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

FCSB a rezolvat al cincilea transfer al verii!

FCSB a rezolvat al cincilea transfer al verii!

"FIFA, organizație mafiotă. Argentina, ajutată!" Cristiano Ronaldo a reacționat și stârnește o mare controversă

"FIFA, organizație mafiotă. Argentina, ajutată!" Cristiano Ronaldo a reacționat și stârnește o mare controversă

FCSB a trimis lista la UEFA! Cum arată lotul + luptă contracronometru pentru două transferuri

FCSB a trimis lista la UEFA! Cum arată lotul + luptă contracronometru pentru două transferuri

FCSB, cap de serie și în play-off. Cu cine ar putea juca pentru accederea în grupa de Conference League

FCSB, cap de serie și în play-off. Cu cine ar putea juca pentru accederea în grupa de Conference League

Replica lui Lautaro Martinez după ce Scaloni l-a lăsat pe bancă în finala Cupei Mondiale 2026

Replica lui Lautaro Martinez după ce Scaloni l-a lăsat pe bancă în finala Cupei Mondiale 2026



Recomandarile redactiei
Gigi Becali anunță o surpriză de proporții la FCSB: ”E foarte bun”
Gigi Becali anunță o surpriză de proporții la FCSB: ”E foarte bun”
Fostul jucător de la FCSB poate deveni președintele unei federații care a scris istorie la Cupa Mondială
Fostul jucător de la FCSB poate deveni președintele unei federații care a scris istorie la Cupa Mondială
Gigi Becali a făcut anunțul despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB
Gigi Becali a făcut anunțul despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB
Vinicius Jr. și-a făcut operație estetică! Starul lui Real Madrid este de nerecunoscut
Vinicius Jr. și-a făcut operație estetică! Starul lui Real Madrid este de nerecunoscut
E gata! Unde va juca Sebastian Mailat
E gata! Unde va juca Sebastian Mailat
Alte subiecte de interes
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
CITESTE SI
Judit Polgar, fostul număr 1 mondial la şah, a refuzat să devină preşedinta Ungariei: „Nu pot reuni o naţiune divizată”

stirileprotv Judit Polgar, fostul număr 1 mondial la şah, a refuzat să devină preşedinta Ungariei: „Nu pot reuni o naţiune divizată”

Ce i-a provocat decesul soției lui Alexandru Hora de la MasterChef la doar 39 de ani. Fiul lor de 7 ani a găsit-o fără suflare: „Mama nu se mișcă și nu respiră”

protv Ce i-a provocat decesul soției lui Alexandru Hora de la MasterChef la doar 39 de ani. Fiul lor de 7 ani a găsit-o fără suflare: „Mama nu se mișcă și nu respiră”

Tipul de autoturisme pentru care există cea mai mare cerere în programul Rabla. S-au înscris de la prima oră

stirileprotv Tipul de autoturisme pentru care există cea mai mare cerere în programul Rabla. S-au înscris de la prima oră

Oana Țoiu, despre includerea României în Visa Waiver: „Rămâne o prioritate, numărul de refuzuri este mai mare”

stirileprotv Oana Țoiu, despre includerea României în Visa Waiver: „Rămâne o prioritate, numărul de refuzuri este mai mare”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!