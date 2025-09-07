Pe lista lui Manchester City în vara trecută, jucătorul lui Chivu nu a ezitat: „Aș fi cu siguranță interesat”

Olandezul a dezvăluit că ar fi interesat de o asemenea mutare și a explicat care sunt diferențele dintre Serie A și campionatul Italiei. Pe lângă asta, Dumfries a vorbit și despre forma pe care o traversează în acest moment.

Cu toate că nu a avut deloc o vară lipsită de speculații, Denzel Dumfries nu s-a ferit în momentul în care a fost întrebat despre o posibilă plecare în Premier League.

Dumfries a fost pe lista de transferuri a lui Manchester City , dar s-a aflat și în vizorul Barcelonei în această vară. În cele din urmă lateralul olandez a rămas la Inter dub comanda lui Cristi Chivu .

„Aș fi cu siguranță interesat. Premier League este cunoscută pentru intensitatea sa, în timp ce Serie A este una dintre cele mai puternice ligi în ceea ce privește abilitățile tactice. Sunt abordări diferite ale fotbalului, dar Liga Campionilor oferă întotdeauna confruntări palpitante.

Lituania? Este special să joci împotriva unei națiuni noi. Facilitățile sunt excelente, stadionul este fantastic. Nu sunt încă în cea mai bună formă la începutul sezonului, dar când vine un meci, trebuie să te ridici la nivelul așteptărilor și să fii acolo. Nu contează câte goluri marchez, ci să obținem cele trei puncte și să ne calificăm la Cupa Mondială de anul viitor. Creșterea mea? Sper să nu se oprească niciodată. Trăiesc clipa și încerc să mă perfecționez în fiecare zi. Pot să-mi îmbunătățesc puțin poziționarea, să joc pe poziția mea. Lucrez la asta ”, a declarat Dumfries, conform presei din Italia.

A fost botezat după actorul Denzel Washington

Denzel Justus Morris Dumfries (29 de ani / 188cm) este născut la Rhoon, un sat de lângă Rotterdam, din tată originar din Insula Aruba și mamă provenită din Surinam, care l-au numit după actorul Denzel Washington. S-a format la juniorii cluburilor VV Smitshoek și BVV Barendrecht, iar la nivel de seniori a evoluat pentru Sparta Rotterdam (2014-2017), Heerenveen (2017-2018), PSV Eindhoven (2018-2021) și Inter Milan (2021-2025).



Are 66 de selecții și 10 goluri pentru naționala Olandei, cu care a participat la Nations League Finals 2019 (locul 2), Euro 2020 (optimi de finală), CM 2022 (sferturi de finală) și Euro 2024 (semifinală). În palmares are Serie A (2023-2024), Coppa Italia (2021-2022), 2022-2023), Supercoppa Italiana (2021, 2022, 2023), două finale de Champions League (2022-2023, 2024-2025) și includerea în Eredivisie Team of the Year (2018-2019).



Poate juca ca fundaș dreapta sau mijlocaș dreapta și este cotat la 35 de milioane de euro.

