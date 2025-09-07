Pe lista lui Manchester City în vara trecută, jucătorul lui Chivu nu a ezitat: „Aș fi cu siguranță interesat”

Pe lista lui Manchester City &icirc;n vara trecută, jucătorul lui Chivu nu a ezitat: &bdquo;Aș fi cu siguranță interesat&rdquo; Fotbal extern
Unul dintre jucătorii lui Cristi Chivu de la Inter nu s-a ferit să spună că ar fi interesat de un transfer în alt campionat.

Denzel DumfriesInterManchester CityBarcelonaTransferOlanda
Denzel Dumfries a vorbit deschis despre o posibilă mutre în Premier League înaintea meciului Olandei cu Lituania din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Pe lista Manchester City în vara trecută, Dumfries nu a ezitat: „Aș fi cu siguranță interesat”

Dumfries a fost pe lista de transferuri a lui Manchester City, dar s-a aflat și în vizorul Barcelonei în această vară. În cele din urmă lateralul olandez a rămas la Inter dub comanda lui Cristi Chivu.

Cu toate că nu a avut deloc o vară lipsită de speculații, Denzel Dumfries nu s-a ferit în momentul în care a fost întrebat despre o posibilă plecare în Premier League.

Olandezul a dezvăluit că ar fi interesat de o asemenea mutare și a explicat care sunt diferențele dintre Serie A și campionatul Italiei. Pe lângă asta, Dumfries a vorbit și despre forma pe care o traversează în acest moment.

„Aș fi cu siguranță interesat. Premier League este cunoscută pentru intensitatea sa, în timp ce Serie A este una dintre cele mai puternice ligi în ceea ce privește abilitățile tactice. Sunt abordări diferite ale fotbalului, dar Liga Campionilor oferă întotdeauna confruntări palpitante. 

Lituania? Este special să joci împotriva unei națiuni noi. Facilitățile sunt excelente, stadionul este fantastic. Nu sunt încă în cea mai bună formă la începutul sezonului, dar când vine un meci, trebuie să te ridici la nivelul așteptărilor și să fii acolo. Nu contează câte goluri marchez, ci să obținem cele trei puncte și să ne calificăm la Cupa Mondială de anul viitor. Creșterea mea? Sper să nu se oprească niciodată. Trăiesc clipa și încerc să mă perfecționez în fiecare zi. Pot să-mi îmbunătățesc puțin poziționarea, să joc pe poziția mea. Lucrez la asta ”, a declarat Dumfries, conform presei din Italia.

A fost botezat după actorul Denzel Washington

Denzel Justus Morris Dumfries (29 de ani / 188cm) este născut la Rhoon, un sat de lângă Rotterdam, din tată originar din Insula Aruba și mamă provenită din Surinam, care l-au numit după actorul Denzel Washington. S-a format la juniorii cluburilor VV Smitshoek și BVV Barendrecht, iar la nivel de seniori a evoluat pentru Sparta Rotterdam (2014-2017), Heerenveen (2017-2018), PSV Eindhoven (2018-2021) și Inter Milan (2021-2025). 

Are 66 de selecții și 10 goluri pentru naționala Olandei, cu care a participat la Nations League Finals 2019 (locul 2), Euro 2020 (optimi de finală), CM 2022 (sferturi de finală) și Euro 2024 (semifinală). În palmares are Serie A (2023-2024), Coppa Italia (2021-2022), 2022-2023), Supercoppa Italiana (2021, 2022, 2023), două finale de Champions League (2022-2023, 2024-2025) și includerea în Eredivisie Team of the Year (2018-2019). 

Poate juca ca fundaș dreapta sau mijlocaș dreapta și este cotat la 35 de milioane de euro.

Zanetti, convins că românul Cristi Chivu va fi un antrenor mare: "E ca un frate pentru mine!" Ce a zis de "Il Luce"
Un fost star de la Inter face o dezvăluire despre Chivu: "Era deja antrenor în teren!"
Maicon nu s-a ferit să o spună înainte de primul derby al lui Chivu: „Rămâne cea mai puternică echipă”
Cine va arbitra Cipru - România, meciul de ”totul sau nimic” pentru naționala lui Lucescu
Ce se întâmplă cu transferul lui Mario Tudose la FCSB: ”Hotărârea este luată”
Gigi Becali s-a hotărât după telenovela Mario Tudose: „Pe mine nu mă interesează”
Mats Wilander explică pentru Sport.ro: de ce sunt Sinner și Alcaraz imposibil de bătut, la ora actuală
Cea mai dură imagine a finalei US Open 2025: ce a recunoscut pierzătoarea Amanda Anisimova
Fundaș central pentru FCSB: ”40.000€ pe lună”

Se topește visul american?! Bosnia și Austria, victorii pe linie în grupa României din preliminariile CM 2026

Gigi Becali detonează bomba în cazul Tudose și acuză: "Un mare mafiot! Coman a încercat să mă păcălească!"

Planul de răzbunare al lui Gigi Becali! Vrea să-l ia gratis pe Tudose și propune o primă uriașă de instalare

Spaniolii au dat verdictul despre Andrei Rațiu după România - Canada 0-3

Mihai Stoica a făcut praf un tricolor: ”Nu mi se pare normal să i se tolereze acest comportament!”

stirileprotv Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

stirileprotv Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

stirileprotv INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

