După ce în martie au obținut în premieră pentru România o calificarea la Campionatul Mondial U17, tricolorii antrenați de Mircea Diaconescu au început pregătirea pentru turneul final care va avea loc în noiembrie, în Qatar.

Naționala formată din juniori născuți începând cu 1 ianuarie 2009 s-a deplasat în Serbia pentru două jocuri amicale împotriva selecționatei gazdă.

Serbia U17 - România U17 1-0 în primul amical

În primul meci de verificare, disputat ieri, tricolorii au cedat la limită, scor 0-1. Unicul gol al partidei a venit în minutul 63.

Următorul test este programat vineri, 5 iunie, de la ora 12:00.

România: 12. Kroes – 5. Corlat-cpt., 4. Paul (13. Kirali 85), 15. Anghel – 6. Precup (11. Marincean 75) – 2. Matei (14. Carabaș 60) , 10. Tripon (21. Mathe 75), 8. Niculcea (20. Rusu 60), 3. Stancu (16. Bencze 60) – 7. Silitra (17. Chira 60), 9. Bota (18. Aevoaei 60)

Selecționer: Mircea Diaconescu

Rezerve: 1. Croitor

Lotul României U17 și grupa ”tricolorilor” de la Mondialul din Qatar

PORTARI

Yanis CROITOR (RWDM Brussels | Belgia), Victor KROES (Real Betis | Spania);

FUNDAȘI

Cosmin MATEI (CFR Cluj), Dimitrie CARABAȘ (Farul Constanța), Dragoș KIRALI (Hellas Verona | Italia), Daniele PAUL(AS Roma | Italia), Ayan ANGHEL (CS Dinamo București), Eduardo CORLAT (Real Madrid | Spania), Claudiu STANCU (CSM Slatina), Lorand BENCZE (AFK Csikszereda);

MIJLOCAȘI

Denis AEVOAEI (AS Cittadella | Italia), Ioan PRECUP (CD Roda | Spania), Andrei NICULCEA (FC Rapid 1923), Ryan RUSU (AC Milan | Italia), Darius TRIPON (Farul Constanța), Apor MATHE (AFK Csikszereda);

ATACANȚI

Răzvan MARINCEAN (Farul Constanța), Alessandro CHIRA (Spezia Calcio | Italia), Rareș SILITRA (Borussia Mönchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda).

La Campionatul Mondial U17, programat în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie 2026 în Qatar, România a fost repartizată în Grupa K, alături de Mexic, Camerun și Venezuela. Info și foto: FRF