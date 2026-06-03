Enrique Riquelme (37 de ani) este contracandidatul lui Florentino Perez (79 de ani) pentru președinția lui Real Madrid. Cu ochii pe câștigarea alegerilor, tânărul afacerist spaniol ”amenință” cu un anunț de interes major.

Acesta spune că în seara de miercuri va anunța faptul că un superstar va semna cu Real Madrid în cazul în care acesta va câștiga alegerile. Numele acestuia, bineînțeles, va fi dezvăluit ulterior.

Enrique Riquelme promite un ”superstar” dacă va câștiga alegerile la Real Madrid

Riquelme adoptă tactica folosită de Florentino Perez în 2000, când a câștigat alegerile pentru președinția lui Real Madrid după ce a promis că-l va transfera pe ”Bernabeu” pe Luis Figo de la Barcelona.

”Fiți gata, în seara asta o să anunț transferul unui superstar. Voi semna public un document legal, obligatoriu, care garantează că îl voi semna pe el”, a promis contracandidatul lui Perez.

Enrique Riquelme, 37 de ani, este prima persoană care îl înfruntă pe emblematicul Florentino Perez de la revenirea acestuia la preşedinţia clubului în 2009, perioadă în care gruparea madrileană a câştigat cinci titluri şi șase trofee Champions League, printre altele.

Perez a fost cel care a convocat noi alegeri, după ce Real Madrid s-a confruntat cu un al doilea sezon consecutiv fără un titlu major.