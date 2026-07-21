În vârstă de 43 de ani, Houssine Kharja, fostul mijlocaș de la FCSB, are șanse mari să devină președintele Federației Regale de Fotbal din Maroc.

Houssine Kharja poate deveni președintele Federației Regale de Fotbal din Maroc

Fostul fotbalist al roș-albaștrilor ocupă în momentul de față o funcție în cadrul FIFA, unde este director regional FIFA pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord, dar este considerat cea mai bună soluție pentru șefia federației.

Maroc a fost una dintre echipele puternice de la ultimele Campionate Mondiale. La ediția din această vară, marocanii au ajuns până în sferturile de finală, când au pierdut în fața Franței, scor 0-2.

La ediția din 2022 a Cupei Mondiale, Maroc s-a duelat cu Franța în semifinalele competiției, iar marocanii au pierdut tot cu 0-2.

FCSB este ultimul club din cariera lui Houssine Kharja. Marocanul a semnat cu echipa patronată de Gigi Becali în 2015 și a plecat doar un an mai târziu.

De-a lungul timpului, Houssine Kharja a mai evoluat pentru formații precum Ajaccio, Sporting Lisabona, Ternana, AS Roma, Piacenza, AC Siena, Genoa, Inter, Fiorentina, Al Arabi și Sochaux.

”Houssine Kharja este principalul favorit pentru a deveni următorul președinte al Federației Regale de Fotbal din Maroc.

În prezent, Kharja ocupă funcția de director regional FIFA pentru regiunea Orientul Mijlociu și Africa de Nord (MENA).

Fostul internațional marocan este considerat omul potrivit pentru a conduce fotbalul din Maroc într-o nouă eră”, a scris MFN TW.