Golgheterul lui Levski, mesaj direct pentru Universitatea Craiova înaintea meciului din Europa

Golgheterul lui Levski, mesaj direct pentru Universitatea Craiova înaintea meciului din Europa Liga Campionilor
SPORT.RO
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Universitatea Craiova, campioana României, o întâlnește miercuri pe Levski Sofia, iar atacantul Everton Bala a transmis un mesaj de forță înaintea partidei.

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Universitatea CraiovaEverton BalaLiga Campionilor
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Campioana Bulgariei va primi vizita echipei din Bănie pe stadionul „Georgi Asparuhov”, de la ora 20:30, în prima manșă a turului secund din preliminariile UEFA Champions League. Gazdele sunt optimiste înaintea partidei, deoarece mizează pe un lot proaspăt întărit în această vară.

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Așteptările celui mai periculos jucător al bulgarilor

Principalul argument ofensiv al gazdelor este Everton Bala. Ajuns la 27 de ani, fotbalistul cotat la 3 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, a impresionat în sezonul precedent, când a reușit să marcheze 19 goluri și să ofere 7 pase decisive, devenind astfel cel mai bun marcator al echipei.

Înaintea primei confruntări cu Universitatea Craiova, atacantul s-a arătat pe deplin încrezător în șansele formației sale, subliniind creșterea de formă a grupului în ultima perioadă.

„Cu siguranță evoluăm într-o direcție pozitivă față de sezonul trecut. Am pus o bază bună, iar acum au venit și jucători noi. În fiecare zi devenim mai puternici. Vreau să remarc și sprijinul suporterilor. Ei sunt mereu alături de noi și acest lucru este foarte important”, a spus Everton Bala în timpul conferinței de presă premergătoare jocului.

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