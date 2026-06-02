Real Madrid poate să îl lase pe Cristi Chivu fără un fotbalist crucial pentru 20.000.000 de euro!

Denzel Dumfries (30 de ani), de la Inter Milano, este principala țintă a clubului Real Madrid pentru postul de fundaș dreapta din vară.
Denzel Dumfries, dorit de Real Madrid
Conducerea „Los Blancos” trebuie să plătească în schimbul internaționalului olandez (71 de selecții, 11 goluri) o clauză de reziliere de 20.000.000 de euro.
Informația referitoare la interesul foarte ridicat al madrilenilor pentru fotbalistul lui Cristi Chivu a fost dezvăluită de către jurnalistul David Ornstein de la The Athletic și citată de portalul Transfer News Live.
Concurența din flancul drept de la Madrid
În condițiile în care Dani Carvajal va pleca în vară de la Real Madrid, „Los Blancos” caută în Denzel Dumfries o concurență solidă pentru Trent Alexander-Arnold.
Madrilenii au fost nevoiți în ultimii ani să îl utilizeze pe mijlocașul central Federico Valverde, în repetate rânduri, pe postul de fundaș dreapta din cauza accidentărilor sau a formei slabe a unor jucători de pe poziția respectivă.
Dumfries, la Inter din 2021
Denzel Dumfries a fost cumpărat de Inter Milano de la PSV în august 2021 pentru 14,25 milioane de euro. De atunci a jucat 207 meciuri oficiale, în care a marcat 27 de goluri și a furnizat 28 de pase decisive.
Dumfries a cucerit alături de Inter de două ori Serie A (2024 și 2026), de trei ori Cupa (2022, 2023 și 2026) și Supercupa Italiei (2021, 2022 și 2023). El a ajuns, de asemenea, de două ori în finala Ligii Campionilor (2023 și 2025).
- 25.000.000 de euro este cota de piață a lui Denzel Dumfries pe Transfermarkt.