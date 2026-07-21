"FIFA, organizație mafiotă. Argentina, ajutată!" Cristiano Ronaldo a reacționat și stârnește o mare controversă

Argentina a fost învinsă de Spania în marea finală a Cupei Mondiale, scor 0-1, după prelungiri. Pe parcursul turneului final au existat mai multe teorii în mediul online potrivit cărora sud-americanii ar fi fost ajutați de FIFA să ajungă în ultimul act, atât prin traseul avut, cât și prin unele decizii de arbitraj.

Cristiano Ronaldo a apreciat un clip în care se susține că Argentina a fost favorizată de FIFA la CM 2026

Cristiano Ronaldo, marele rival al lui Lionel Messi, pare că susține și el această teorie. Portughezul a apreciat un clip de pe Instagram din emisiunea Espejo Público, acolo unde s-a vorbit despre cum "FIFA este o organizație mafiotă și rușinoasă”, dar și "una dintre cele mai corupte instituții de pe planetă".

În clipul apreciat de Ronaldo și postat înaintea finalei CM 2026 se mai susține că "Argentina ar fi trebuit eliminată cu 5 meciuri înainte", însă "a beneficiat de ajutorul FIFA".