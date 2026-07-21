FCSB, cap de serie și în play-off. Cu cine ar putea juca pentru accederea în grupa de Conference League

FCSB, cap de serie și în play-off. Cu cine ar putea juca pentru accederea în grupa de Conference League Conference League
SPORT.RO
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FCSB se pregătește să debuteze în preliminariile Conference League. Meciul tur cu FK Auda, din turul 2 preliminar, se joacă joi, de la ora 20:45, pe Stadionul Steaua, în direct pe PRO TV și VOYO.

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Din articol

FCSB, cap de serie și în play-off. Cu cine ar putea juca pentru accederea în grupa de Conference League

Traseul celor de la FCSB pare accesibil în primele două tururi preliminare, iar echipa antrenată de Marius Baciu are un coeficient suficient de bun pentru a fi cap de serie și în play-off. Chiar și așa, o simulare realizată de Football Meets Data arată că bucureștenii pot înfrunta un adversar puternic în ultimul examen de dinaintea fazei principale.

Partizan Belgrad (Serbia), Getafe (Spania), Dinamo Kiev (Ucraina) Beșiktaș (Turcia) sau Twente (Olanda) sunt posibile adversare pentru FCSB în play-off-ul de Conference League, în cazul în care va ajunge în această fază. Există însă și variante mai accesibile, precum HJK Helsinki (Finlanda), RFS (Letonia), Tromso (Norvegia) sau NK Bravo (Slovenia).

  • Foto: Football Meets Data

Tragerea la sorți pentru faza play-off-ului din Conference League este programată pe 3 august, înaintea duelurilor din turul 3.

Lotul lui FCSB pentru dubla cu FK Auda (lista A)

FCSB a stabilit lotul pentru dubla cu FK Auda, însă lista FIFA mai poate suferi modificări până cu câteva ore înainte de primul meci. Pe lista bucureștenilor nu apare Siyabonga Ngezana, care se află în perioada de recuperare și ar urma să revină pe teren abia în septembrie.

În schimb, Mihai Popescu și David Miculescu, alți doi jucători cu probleme medicale, dar a căror revenire este aproape, se află pe lista UEFA și vor avea drept de joc la partidele cu letonii.

Ronny Labonne, Eddy Gnahore și Aymen Boutoutaou, cei trei jucători aduși de FCSB în această vară, sunt și ei pe lista publicată de UEFA. Ultimii doi ar putea debuta chiar în duelul de joi, transmis de PRO TV și VOYO.

  • Portari: Târnovanu, Udrea
  • Fundași: Crețu, Duarte, Dawa, M. Popescu, Radunovic, Labonne
  • Mijlocași: Oct. Popescu, Gnahore, O. Arad, J. Paulo, Cisotti, Stoian
  • Atacanți: Bîrligea, Fl. Tănase, Miculescu, Politic, Boutoutaou
  • Antrenor: Marius Baciu

FCSB poate să mai adauge încă doi jucători înainte de primul meci

FCSB a fost obligată să trimită lista A la UEFA până sâmbătă, 18 iulie, la ora 00:59 (ora României). Conform regulamentului, alți doi jucători noi pot fi adăugați după acest termen limită, până joi, 23 iulie, la ora 00:59.

Astfel, FCSB duce o luptă contracronometru pentru a completa lista UEFA înaintea dublei cu FK Auda. Conducerea a anunțat că se află în negocieri avansate cu doi jucători, un fundaș central și un mijlocaș, ambii din străinătate.

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