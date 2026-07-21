Fundașul central al lui U Cluj nu a făcut parte din lotul lui Cristiano Bergodi la ultimele meciuri, iar explicația oficială a fost că fotbalistul ar avea probleme medicale.

Andrei Coubiș, avertizat înainte de plecarea în Anglia

Se pare că de fapt că totul are legătură cu un transfer care este pe cale să se materializeze. Concret, un club din Championship este în negocieri avansate cu U Cluj pentru transferul lui Coubiș.

Basarab Panduru l-a avertizat pe Coubiș în legătură cu transferul în Anglia. Fostul mare fotbalist spune că în liga a doua din Anglia nu va întâlni tipul de adversari pe care i-a întâlnit în Superliga României.

”Clar trebuie să meargă unde poate prinde minute! Coubiş de când l-ai văzut prima data ai zis că o să fie jucător de naţională, are fizic bun şi tehnică. Pe mine m-a impresioant. Dar să nu uite că fizicul lui prin Anglia îl cam au toti, aici la noi nu”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.