Revelaţia Cupei Mondiale din 2026 datorită isprăvilor sale în poarta Capului Verde, Vozinha a cunoscut o explozie a popularităţii sale pe reţelele sociale, scrie News.ro.

Necunoscut înainte de competiţie, portarul în vârstă de 40 de ani a trecut de la 30.000 la 29,4 milioane de abonaţi. Un câştig considerabil… dar insuficient pentru a-i asigura primul loc în clasamentul jucătorilor care au câştigat cei mai mulţi abonaţi în timpul Cupei Mondiale.

Erling Haaland, regele reţelelor sociale

Cu 32,1 milioane de abonaţi în plus, gloria îi revine lui Erling Haaland, care a trecut de la 40,6 milioane la 72,7 milioane de urmăritori, conform datelor compilate de site-ul Sportico.

Vedetă în Europa, norvegianul nu era cel mai cunoscut în rândul publicului american înainte de începerea turneului. Însă americanii au descoperit personalitatea uriaşului de la Manchester City prin numeroasele sale postări excentrice de pe Instagram.

Ultima sa ispravă: coborârea din avion la întoarcerea în Norvegia, când Haaland ţinea sub braţ un raton împăiat care ţinea o sticlă goală de whisky între cele două labe din faţă. Desigur, asta a făcut senzaţie.

Topul celor 10 jucători care au câştigat cel mai mulţi abonaţi pe Instagram în timpul Cupei Mondiale (potrivit Sportico):