OUT! Rapid pierde un titular de bază pentru o sumă modică: „Mulțumim și mult succes!”

Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace

Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace

Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace

Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace

Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace

Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace

Real Madrid nu renunță la transferul lui Michael Olise (24 de ani), chiar dacă Bayern Munchen a anunțat că francezul (18 selecții și șapte goluri) ce evoluează pe postul de aripă dreapta nu este transferabil.

Real Madrid, dispusă să achite o sumă uriașă pentru Michael Olise

Marca, una dintre publicațiile de casă ale „Los Blancos”, a dezvăluit că Florentino Perez se gândește să plătească o sumă de până la 220 de milioane de euro pentru Olise.

Dacă Bayern Munchen se va lăsa înduplecată de suma amețitoare venită dinspre Bernabeu, Michael Olise se va apropia la două milioane de euro de recordul pentru cel mai scump transfer din istoria fotbalului.

În august 2017, PSG a plătit către Barcelona o clauză de reziliere în valoare de 222 de milioane de euro pentru serviciile lui Neymar.

Hotărârea inițială luată de Bayern Munchen

Herbert Hainer (71 de ani), președintele lui Bayern Munchen, i-a transmis lui Florentino Perez că Michael Olise nu este de vânzare.

Hainer a amintit că Olise are un contract pe termen lung cu formația bavareză. Angajamentul său expiră abia pe 30.06.2029.

„Dacă Florentino Perez vrea să ne trimită o ofertă pentru Olise, ceea ce nu s-a întâmplat nici pe departe, se poate scuti de problemă.

Michael Olise este un jucător al lui FC Bayern cu contract pe termen lung. Nu suntem un club care să vândă”, a declarat Herbert Hainer, conform Bild.

Olise, născut în Anglia, dar internațional francez, a crescut în academiile lui Arsenal, Chelsea și Manchester City, însă s-a remarcat la Crystal Palace, de unde în 2024 a făcut pasul la Bayern Munchen pentru 53 de milioane de euro.

Convocat la naționala Franței pentru Cupa Mondială din această vară, Olise a încheiat sezonul de la Bayern cu statistici impresionante: 22 de goluri și 31 de pase decisive în 52 de meciuri.