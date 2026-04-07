Înaintea partidei directe dintre cei doi giganți ai fotbalului european, Marca i-a făcut portretul lui Michael Olise (24 de ani), aripa dreaptă a lui Bayern Munchen.

Michael Olise, elogiat de Marca

Publicația de casă a madrilenilor l-a numit pe Olise „un candidat la Balonul de Aur”, citând în același timp și mai multe personalități din lumea fotbalului care îl elogiază pe francez.

„Este probabil cea mai bună extremă din lume în acest moment. Oferă un set de calități de top”, a declarat Sami Khedira, fost jucător la Real Madrid, pentru Bild, conform Marca.

„Întotdeauna l-am comparat cu Kevin De Bruyne. Ceea ce face Michael, felul în care șutează, cum driblează, cu piciorul drept și cu cel stâng, îmi amintește de ceva ce am văzut deja la un alt jucător”, a spus Vincent Kompany, despre elevul său.

Olise, lăudat și de madrilenii francezi

Pe lista celor care îi apreciază sezonul lui Michael Olise se numără și Kylian Mbappe, și Eduardo Camavinga. Cei doi îi sunt coechipieri la naționala Franței și adversari în duelul dintre Real Madrid și Bayern Munchen.

„Are un sezon excelent. Este fantastic să ai un jucător de această calitate și vom încerca să-l aducem în cea mai bună formă posibilă. Depinde de noi să-i integrăm pe toți jucătorii de atac (n.r.- în cadrul naționalei Franței)”, a recunoscut Kylian Mbappe.

„I-am spus lui Olise că suntem încă prieteni, dar în două săptămâni îl voi omorî dacă va trebui”, a transmis și Camavinga.

Sezon fabulos la Bayern Munchen

Michael Olise face sezonul carierei la Bayern Munchen, unde se remarcă atât datorită statisticii, cât și mulțumită stilului său spectaculos. Pe lângă faptul că înscrie și pasează decisiv, Olise este capabil prin dribling să scoată constant adversari din joc.

Olise a adunat până astăzi 40 de meciuri în toate competițiile din sezonul curent la Bayern Munchen (Bundesliga, Cupa și Supercupa Germaniei, și Liga Campionilor). A marcat 16 goluri și a oferit 28 de pase de gol.

În privința paselor decisive, Michael Olise este detașat cel mai bun din lume. Mai mult decât atât, Olise este foarte aproape să îi depășească un record lui Lionel Messi. Starul argentinian a înregistrat, în sezoanele 2011-2012 și 2014-2015, 31 de pase de gol; așadar, Olise mai are nevoie doar de patru astfel de realizări pentru a-l întrece pe Messi.