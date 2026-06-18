În jurul zilei de joi, 18 iunie, Real Madrid a anunțat oficial venirea fundașului Ibrahima Konate (27 de ani), fundaș de bază la Liverpool în ultimii cinci ani.

Stoperul vine pe „Bernabeu” liber de contract după ce a refuzat să semneze prelungirea propusă de „cormorani”.

Konate a semnat cu trupa lui Mourinho un contract valabil pe următoarele patru sezoane, până în 2030.

Prima reacție a lui Ibrahima Konate după ce a semnat cu Real Madrid

La scurt timp după anunțul madrilenilor, Konate a publicat în secțiunea „Story” de pe Instagram o fotografie alături de mesajul „Hala Madrid!” - tradus în română: „Hai Madrid!”.

Konate a început fotbalul la echipa de tineret a lui Paris FC, iar mai apoi a trecut pe la FC Sochaux. În 2017, Konate a semnat liber de contract cu RB Leipzig, iar patru ani mai târziu, Liverpool a plătit 40 de milioane de euro în schimbul său.

Konate are cinci trofee cu Liverpool: titlul în Premier League (2024/25), Cupa Angliei (2022), Cupa Ligii Angliei (2022, 2024) și Supercupa Angliei (2022/23).