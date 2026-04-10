Michael Olise traversează cel mai bun sezon al carierei și a devenit una dintre cele mai dorite ținte de pe piața transferurilor.

Evoluțiile excelente ale francezului nu au trecut neobservate, iar Real Madrid este gata să facă un efort uriaș pentru a-l aduce pe Santiago Bernabeu.

Real Madrid pregătește „lovitura verii”: 165.000.000 de euro

Potrivit jurnalistului Christian Falk, președintele madrilenilor, Florentino Perez, este decis să îl transfere pe Olise în această vară.

După prestația excelentă din meciul direct dintre Bayern Munchen și Real Madrid, scor 2-1 pentru bavarezi, oficialii „galacticilor” s-au convins definitiv.

Real Madrid ia în calcul o ofertă totală de până la 165 de milioane de euro pentru extrema franceză.

Cu toate acestea, Bayern nu pare dispusă să renunțe la jucător, mai ales că Olise nu are clauză de reziliere în contract.

Cifrele lui Olise

În acest sezon, Michael Olise a înregistrat 16 goluri și 29 de pase decisive în 41 de meciuri jucate în toate competițiile.

Cota sa de piață a ajuns la 140 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Returul dintre Bayern și Real Madrid se va disputa pe Allianz Arena, pe 15 aprilie, de la ora 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.