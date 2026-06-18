Fostul jucător al lui Real Madrid, primul transfer al lui Liverpool din era Iraola! ”Cormoranii” au deturnat mutarea la rivala din Premier League

Fostul jucător al lui Real Madrid, primul transfer al lui Liverpool din era Iraola! ”Cormoranii” au deturnat mutarea la rivala din Premier League Premier League
SPORT.RO
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Liverpool este pe cale să oficializeze primul transfer sub comanda noului antrenor Andoni Iraola.

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Victor Munoz va ajunge pe Anfield sub comanda noului antrenor al ”Cormoranilor”, după ce zile în șir s-a aflat în negocieri avansate cu o rivală din Premier League. 

Victor Munoz semnează cu Liverpool! S-a aflat în negocieri avansate cu Newcastle

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Extrema celor de la Osasuna a fost pe punctul de a semna cu Newcastle United, însă, în ultimele ore, Liverpool a intrat ”pe fir” și a reușit să îl întoarcă din drum pe fotbalistul spaniol în vârstă de 22 de ani.

Se pare că Liverpool s-a decis să achite clauza de reziliere pe care Munoz o are în contractul cu Osasuna de 40 de milioane de euro.

Aflat în Statele Unite ale Americii la Cupa Mondială, Victor Munoz va efectua vizita medicală în Atalanta înainte de a semna contractul cu Liverpool. 

Victor Munoz tocmai a încheiat primul său sezon la nivel de primă ligă. A început fotbalul în academia Barcelonei și după ce a trecut pe la CF Damm, a ajuns în academia lui Real Madrid, dar nu a ajuns niciodată la prima echipă a formației de pe Santiago Bernabeu.

În vara trecută, Real Madrid l-a vândut pe Victor Munoz la Osasuna pentru doar 5 milioane de euro, iar fotbalistul de 22 de ani a impresionat. În 36 de meciuri, Munoz a contribuit cu șapte goluri și cinci pase decisive.

  • 30 de milioane de euro este cota de piață a lui Victor Munoz, potrivit Transfermarkt.
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