Miliardarii Florentino Perez și Enrique Riquelme candidează pentru un post de președinte în cadrul clubului de pe ”Bernabeu”, poziție care conferă control total la vicecampioana Spaniei.

În acest sens, Perez și Riquelme se luptă în campania prezidențială în transferuri, declarații și, mai nou, în antrenori. E bine cunoscut faptul că Real Madrid are poziția de ”principal” vacantă, după plecarea lui Alvaro Arbeloa la finalul stagiunii recent încheiate.

Jurgen Klopp, la Real Madrid?! Ce spune agentul antrenorului

Perez susține că a bătut palma cu Jose Mourinho, care a luat titlul pe ”Bernabeu” în 2012, în timp ce Riquelme promite marea cu sarea: Jurgen Klopp.

Neamțul ocupă poziția de Global Sports Director din cadrul grupului Red Bull, având în subordine șase cluburi: Leipzig, Bragantino, New York, Omiya, Leeds și Paris FC. După declarațiile lui Riquelme, agentul lui Klopp, Marc Kosicke, a reacționat.

El a explicat că omul pe care-l reprezintă e fericit cu rolul său din grupul Red Bull și că nu se gândește deloc să revină în antrenorat. Ultima dată când Klopp a stat pe bancă a fost la Liverpool, echipă pe care a reconstruit-o de două ori și cu care a câștigat tot ce se putea.

”Este enervant, nu credeți? Jurgen Klopp e fericit cu rolul său la Red Bull și nu e dornic să muncească din nou ca antrenor la un club de fotbal”, a spus Marc Kosiscke, potrivit GOAL.

Ce a declarat Enrique Riquelme

Într-un comunicat oficial, Enrique Riquelme a dezvăluit că proiectul său sportiv îl are în centru pe fostul antrenor al lui Liverpool FC.

”Antrenorul pe care ni-l dorim pentru proiectul nostru la Real Madrid este Jurgen Klopp. Dacă vom câștiga alegerile, luni, Raal Gonzalez îl va contacta pe Klopp pentru a-i prezenta personal proiectul nostru sportiv și dorința de a conduce o nouă eră la Real Madrid”, a transmis Riquelme.