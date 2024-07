Potrivit mai multor surse din mediul online, Joao Felix a plecat spre aeroport, dar destinația sa este, în continuare, necunoscută. Cert este că portughezul nu va continua la Atletico Madrid, acolo unde a revenit după ce a fost împrumutat la Barcelona.

Pe rețelele de socializare, fanii speculează că fostul jucător de la Barcelona ar fi aproape de un transfer la Aston Villa, în Premier League, acolo unde a mai evoluat pentru Chelsea. Potrivit jurnalistul Eduardo Burgos de la publicația spaniolă AS, jucătorii lui Atletico Madrid ar fi primit două zile libere din partea lui Diego Simeone, astfel că este posibil ca Felix să revină cât de curând în capitala Spaniei.

Diego Simeone i-a transmis că nu intră în planurile sale pentru sezonul 2024-2025, iar în ultimele zile starul lusitan s-a antrenat de mai multe ori separat. Videoclipurile de la antrenamentele sale au circulat în ultima vreme pe rețelele de socializare.

???????????? BREAKING: João Félix seems like he’s on his way to the airport.@joaofelixismo pic.twitter.com/hlxWmnHwmO