Câştigător al Europa League cu Aston Villa şi semifinalist la Cupa Mondială 2026 cu Anglia, Morgan Rogers s-a transferat oficial, marţi, la Chelsea pentru suma de 137 de milioane de euro.

După Elliot Anderson, care a trecut de la Nottingham Forest la Manchester City (135 de milioane), Morgan Rogers a semnat marţi un contract oficial cu Chelsea până în 2033, pentru aproximativ 137 de milioane de euro.

Cum arată Top 5

Astfel, el îi răpeşte titlul de „cel mai scump jucător englez din istorie” lui Anderson şi intră în top 5 al celor mai scumpe transferuri din istoria fotbalului, după Neymar (222 de milioane de euro, de la FC Barcelona la PSG în 2017), Kylian Mbappé (180 de milioane, de la Monaco la PSG în 2017), Alexander Isak (150 de milioane, de la Newcastle la Liverpool în 2025) şi Ousmane Dembélé (145 de milioane, de la Borussia Dortmund la FC Barcelona în 2017), notează news.ro.