Real Madrid, la un pas de a realiza primul transfer! Mijlocașul de 55 de milioane de euro și-a dat acordul

La Liga
Emanoil Ursache
Real Madrid se gândește deja la întăriri! Fotbalistul a spus „da”. 

Real Madrid Como nico paz la liga
Real Madrid își dorește să îl aducă înapoi la echipă pe Nico Paz (21 de ani), mijlocașul ofensiv argentinian cumpărat de Como de la „Los Blancos” în vara anului 2024. 

Real Madrid vrea revenirea lui Nico Paz

Italienii au plătit, la acea vreme, 6 milioane de euro pentru Paz, dar conducerea madrilenilor a păstrat opțiunea unei clauze de răscumpărare pentru unul dintre produsele „La Fabrica”. 

Suma este cuprinsă între 8 și 10 milioane de euro, în funcție de momentul în care Real Madrid își dorește să activeze clauza. 

Nico Paz a „explodat” la Como în actualul sezon. După 12 etape în Serie A, Paz a ajuns la 5 goluri și 4 pase decisive. 

Cum „Los Blancos” au și în stagiunea curentă probleme de creativitate pe fază ofensivă, un jucător precum Nico Paz ar putea reprezenta o întărire excelentă. 

Dezvăluirea lui Fabrizo Romano

Fabrizio Romano, jurnalist italian specializat în transferuri, a scris pe rețelele sociale că Real Madrid își dorește să îl transfere pe Nico Paz din vara anului viitor. 

Mai mult decât atât, argentinianul și-a dat acordul pentru a se întoarce la clubul care l-a format ca fotbalist profesionist. 

  • 48 de meciuri, 11 goluri și 13 pase decisive a adunat Nico Paz la Como. 
  • 8 partide și un gol a apucat Paz să înregistreze la Real, până să fie cedat la gruparea din Serie A. 
  • 55 de milioane de euro este cota sa de piață, conform Transfermarkt.
Real Madrid, decimată de accidentări în apărare înaintea duelului cu Olympiakos! Cum ar putea arăta defensiva lui Xabi Alonso
OUT înainte de Olympiacos - Real Madrid! Xabi Alonso a pierdut un fotbalist crucial
Grozavu, spectaculos după Botoșani - Dinamo: "Antrenez la Real Madrid și am 3 meciuri fără victorie. Nu mai puneți gaz pe foc!"
Real Madrid, pe butoi cu pulbere: culisele scandalului Xabi Alonso - Vinicius au ajuns în presă
Real Madrid, pas greșit în lupta pentru titlu din La Liga! Jude Bellingham îi menține dramatic pe „Los Blancos” pe primul loc
Ianis Hagi riscă suspendarea. Anunțul făcut de turci
UEFA Champions League | ACUM: Bodo/Glimt - Juventus 1-0, Dortmund - Villarreal 0-0, Manchester City - Leverkusen 0-1 și Marseille - Newcastle 0-1
Chelsea – Barcelona 1-0, ACUM pe Sport.ro! Catalanii și-au înscris în propria poartă
MM Stoica a făcut anunțul: pierdere grea pentru FCSB: „Va lipsi!”
Cu cine ține Miodrag Belodedici dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB: „Țin cu Steaua. Steaua joacă în divizia a doua”
Lucescu o să ia foc: UEFA a anunțat decizia în privința lui Michael Oliver, arbitrul meciului cu Bosnia

Coman, fază de PlayStation în Champions League: Florinel și-a „hipnotizat“ adversarii

„Hagi al Emiratelor“ s-a aprins, când a auzit de Olăroiu: „Imposibil! Nedrept!“

”Titanul” de 2.02 metri al României, câștigător de Champions League cu Dinamo, împlinește astăzi 70 de ani!

Gigi Becali avea dreptate! Cauzele declinului de la FCSB: ”Toată lumea era supărată, vocifera, dădea din mâini!”

Idrissa Gueye nu va mai apărea curând la Everton. Ce suspendare îl așteaptă după ce și-a lovit coechipierul



Ianis Hagi riscă suspendarea. Anunțul făcut de turci
MM Stoica a făcut anunțul: pierdere grea pentru FCSB: „Va lipsi!”
Chelsea – Barcelona 1-0, ACUM pe Sport.ro! Catalanii și-au înscris în propria poartă
UEFA Champions League | ACUM: Bodo/Glimt - Juventus 1-0, Dortmund - Villarreal 0-0, Manchester City - Leverkusen 0-1 și Marseille - Newcastle 0-1
Mission Impossible pentru România la Mondial! Cea mai grea grupă posibilă la Campionatul Mondial 2026 | Analiză completă + toate scenariile „horror”
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Como continuă transferurile de top și devine o forță a Italiei! Ce jucători a mai adus Cesc Fabregas  
Inter vrea să dea lovitura! Jucător de aproape 60.000.000 pentru Chivu
Trei variante „low-cost” pentru Real Madrid! Fotbaliștii vizați de „galactici”
stirileprotv Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: „Oamenii pot cere un preț mai mic”

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

stirileprotv Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO

stirileprotv Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm într-o situaţie critică

