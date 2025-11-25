Real Madrid, la un pas de a realiza primul transfer! Mijlocașul de 55 de milioane de euro și-a dat acordul

Real Madrid își dorește să îl aducă înapoi la echipă pe Nico Paz (21 de ani), mijlocașul ofensiv argentinian cumpărat de Como de la „Los Blancos” în vara anului 2024.

Real Madrid vrea revenirea lui Nico Paz

Italienii au plătit, la acea vreme, 6 milioane de euro pentru Paz, dar conducerea madrilenilor a păstrat opțiunea unei clauze de răscumpărare pentru unul dintre produsele „La Fabrica”.

Suma este cuprinsă între 8 și 10 milioane de euro, în funcție de momentul în care Real Madrid își dorește să activeze clauza.

Nico Paz a „explodat” la Como în actualul sezon. După 12 etape în Serie A, Paz a ajuns la 5 goluri și 4 pase decisive.

Cum „Los Blancos” au și în stagiunea curentă probleme de creativitate pe fază ofensivă, un jucător precum Nico Paz ar putea reprezenta o întărire excelentă.

Dezvăluirea lui Fabrizo Romano

Fabrizio Romano, jurnalist italian specializat în transferuri, a scris pe rețelele sociale că Real Madrid își dorește să îl transfere pe Nico Paz din vara anului viitor.

Mai mult decât atât, argentinianul și-a dat acordul pentru a se întoarce la clubul care l-a format ca fotbalist profesionist.