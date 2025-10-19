„Galacticii” au pe listă trei jucători tineri, promițători și accesibili ca preț. După transferurile sonore ale ultimilor ani, precum Mbappe sau Bellingham, clubul continuă strategia de a investi în tinere talente înainte ca acestea să devină inaccesibile.



Succesul cazurilor Vinícius Jr, Rodrygo sau Endrick i-a convins pe oficialii madrileni să urmeze același drum sub comanda viitorului antrenor, Xabi Alonso.



Trei variante „low-cost” pentru Real Madrid



Primul nume vizat este Gilberto Mora, mijlocaș ofensiv mexican de 17 ani, legitimat la Tijuana și deja convocat la naționala de seniori.



Juni Calafat, scouterul responsabil pentru descoperirea lui Vinicius și Endrick, îl monitorizează atent, informează MARCA. Transferul lui Mora ar putea costa o sumă modestă comparativ cu cea a lui Franco Mastantuono, evaluat la 60 de milioane de euro.



Conform sursei citate, Real Madrid ia în calcul readucerea a doi fotbaliști formați la propria academie. Este vorba despre Nico Paz, aflat într-o formă bună la Como, și Chema Andres, care se impune în Bundesliga, la Stuttgart. Ambii pot fi transferați pentru aproximativ 10 milioane de euro, datorită clauzelor de răscumpărare.

Real Madrid, pe locul #2 în La Liga



După opt etape, Real Madrid ocupă locul secund în ierarhia La Liga, cu 21 puncte, la doar unul distanță de rivala de moarte Barcelona, care are însă un meci în plus.



„Galacticii” pot ocupa fotoliul de lider chiar astăzi, de la ora 22:00, când vor da piept cu Getafe în deplasare.



Cu toate astea, ierarhia s-ar putea schimba curând, întrucât în următoarea etapă din La Liga ne așteaptă un „El Clasico”. Barcelona și Real Madrid se vor duela duminică, 26 octombrie, de la ora 17:15.

