Thibaut Courtois (33 de ani) nu va fi pe teren la partida Olympiacos - Real Madrid, contând pentru etapa a cincea din grupa unică a Ligii Campionilor. Meciul se joacă miercuri, 26 noiembrie, de la ora 22:00.

Thibaut Courtois, out pentru Olympiacos - Real Madrid

Portarul belgian a fost diagnosticat cu gastroenterită, după ce a fost nevoit să părăsească mai repede antrenamentul de la complexul Valdebebas. Situația lui Courtois a fost confirmată oficial de gruparea de pe Santiago Bernabeu.

„În urma examinării efectuate astăzi jucătorului nostru Thibaut Courtois de către Serviciile Medicale Real Madrid, acesta a fost diagnosticat cu o infecție gastrointestinală virală.

Nu va fi disponibil pentru deplasarea la Atena. Starea sa va fi monitorizată”, se arată într-un comunicat de presă emis de Real Madrid și citat de Mundo Deportivo.

Courtois, integralist până la duelul cu Olympiacos

Locul lui Thibaut Courtois în formula de start va fi luat de Andriy Lunin. De asemenea, portarii Fran Gonzalez și Javi Navarro au fost aduși de la academie și s-au antrenat marți alături de prima echipă. Xabi Alonso i-a trecut pe Gonzalez și Navarro în lot, potrivit publicației citate anterior.

Lunin se va afla la primul meci în tricoul Realului din actualul sezon. Courtois a fost până acum integralist între buturile madrilenilor.