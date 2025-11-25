Fundaşul spaniol Dean Huijsen va rata meciul de miercuri de la Atena din Liga Campionilor împotriva lui Olympiakos Pireu, a anunţat marţi clubul spaniol de fotbal Real Madrid, scrie AFP, preluată de Agerpres.

Motivul absenței lui Dean Huijsen din Olympiakos Pireu - Real Madrid (miercuri, 22:00)

Conform presei spaniole, Dean Huijsen a suferit o entorsă musculară în meciul de campionat de duminică de la Elche (2-2).

Real Madrid nu va conta nici pe alţi fundaşi centrali, Eder Militao fiind accidentat, iar Antonio Rudiger incomplet refăcut.

Real a rămas astfel pentru meciul de miercuri cu un singur fundaş central de meserie, Raul Asencio, ceea ce ar urma să ducă la repoziţionarea lui Aurelien Tchouameni.

Defensiva „Los Blancos”, decimată

După cum s-a anunţat, Real nu se va baza la Atena nici pe portarul belgian Thibaut Courtois, din cauza unei infecţii virale. Locul acestuia între buturi va fi luat de ucraineanul Andrei Lunin.

Printre jucătorii importanți de la Real Madrid accidentați se mai numără și căpitanul Dani Carvajal, și Franco Mastantuono.

Apărarea Realului cu Olympiakos ar putea arăta în felul următor: Lunin - Alexander-Arnold, Asencio, Tchouameni, Carreras.

Real Madrid, care a ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie în toate competiţiile, trebuie să revină pe drumul cel bun în Grecia pentru a rămâne în cursa pentru Top 8 şi calificarea directă în optimile de finală ale Ligii Campionilor.

