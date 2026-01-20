VIDEO Lazio, demolată acasă de Como! Nico Paz a făcut de toate

Lazio, demolată acasă de Como! Nico Paz a făcut de toate Serie A
Echipa lui Cesc Fabregas, printre cele mai redutabile din Serie A.

Lazio Como nico paz Cesc Fabregas Marco Baturina
Como a întrecut-o luni seara, în deplasare, cu 3-0 pe Lazio, în etapa a 21-a din Serie A.

Echipa antrenată de Cesc Fabregas este surpriza sezonului în Serie A și a venit pe Stadio Olimpico fără complexe, scrie news.ro: a deschis scorul încă din minutul 2, prin Marco Baturina

Nico Paz a majorat diferenţa în minutul 24, pentru ca tot el să rateze un penalty, în minutul 35, când şutul său de la punctul cu var a fost apărat de Ivan Provedel

Nico Paz a reuşit totuşi dubla, în minutul 49, când a stabilit şi scorul final, 3-0.

Mijlocașul ofensiv argentinian de 21 de ani a ajuns astfel la 8 goluri și 6 pase decisive în actualul sezon din Serie A.

Clasamentul din Serie A

Como este pe 6, loc de cupe europene, în timp ce Lazio se află pe 9.

