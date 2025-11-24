Real Madrid se menține în fruntea clasamentului din La Liga însă, așa cum se întâmplă foarte des, aparențele înșală! Pentru că, în acest moment, liderul din Spania stă pe un butoi cu pulbere!

Potrivit dezvăluirilor făcute de El Partidazo de COPE, încă din vară, de când Real a fost preluată de Xabi Alonso, acesta a intrat într-un conflict cu vedeta Vinicius (25 de ani). Firește, „ruptura“ n-a fost confirmată de nimeni, în mod oficial, dar cele întâmplate din vară până acum demonstrează o realitate incontestabilă, în această privință.

Vinicius, pe picior de plecare!

Concret, sub comanda lui Xabi Alonso, Vinicius, un fotbalist aproape de neatins în campaniile precedente, a ajuns să fie integralist, în doar patru meciuri din 13, în actuala ediție de campionat! Această situație, cu schimbările frecvente ale lui Vinicius, au dus la episodul exploziv din timpul derby-ului cu Barcelona. Iar de atunci, „ruptura“ Xabi Alonso – Vinicius chiar s-a adâncit.

Potrivit jurnaliștilor spanioli, fix din acest motiv s-au și oprit discuțiile pentru prelungirea contractului starului brazilian, valabil până în iunie 2027. Asta deși, la un moment dat, părțile avansaseră mult în negocieri și erau semne că Vinicius va semna prelungirea pentru un salariu stagional de 18 milioane de euro. Această înțelegere, dacă ar fi intrat în vigoare, i-ar fi adus lui Vinicius o creștere salarială de 3 milioane de euro pe an.

Așa însă, cu discuțiile sistate total și cu un conflict tot mai aprins cu Xabi Alonso, spaniolii spun că Vinicius e pe picior de plecare, iar zilele sale, la Real, sunt numărate!

Brazilianul a ajuns, la Madrid, în 2018, de la Flamengo, pentru 45 de milioane de euro. În tricoul Realului, el are 339 de meciuri, 111 goluri și 87 de pase de gol.

