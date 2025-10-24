Inter vrea să dea lovitura! Jucător de aproape 60.000.000 pentru Chivu

Inter vrea să dea lovitura! Jucător de aproape 60.000.000 pentru Chivu Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter vrea să transfere un jucător tânăr în mare formă.

TAGS:
cristi chivunico pazInter
Din articol

Cristi Chivu a reușit să o redreseze pe Inter după un start mai puțin bun de sezon, iar „nerazzurri” au ajuns la șapte victorii consecutive în toate competițiile.

Inter vrea să îi ofere antrenorului român cei mai buni jucători și sunt pregătiți să facă o ofertă pentru unul dintre „diamantele” din Serie A.

Inter e gata să ofere aproape 60 de milioane de euro pentru starul din Serie A

După perioada de transferuri din vară neconvingătoare a echipei milaneze, Inter vrea să facă o ofertă de 58 de milioane de euro pentru Nico Paz, jucătorul lui Como, adus de la Real Madrid, conform Football Italia.

Mijlocașul ofensiv argentinian a avut un sezon foarte bun la Como, iar în actuala stagiune a început la fel de bine, astfel că Cristi Chivu l-a pus pe lista de priorități.

Transferul jucătorului este complicat de realizat, pentru că pe lângă acceptul oficialilor lui Como, Inter are nevoie și de aprobarea lui Real Madrid.

Madrilenii au păstrat o clauză de 50% dintr-un viitor transfer, dar au și dreptul de a-l răscumpăra pe jucător până în 2027.

Nico Paz a reușit patru goluri și patru pase decisive în opt meciuri jucate pentru Como în actuala stagiune.

Jucătorul de 21 de ani este cotat la 55 de milioane de euro, conform site-ului Transfermark.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii în coletele spionilor Rusiei
ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii &icirc;n coletele spionilor Rusiei
ARTICOLE PE SUBIECT
Chivu e fantastic! Știam de 10 ani! Un fost șef al Interului, impresionat de rom&acirc;n și de noul Vieri
"Chivu e fantastic! Știam de 10 ani!" Un fost șef al Interului, impresionat de român și de "noul Vieri"
Avertismentul lui Cristi Chivu, &icirc;nainte de duelul cu Napoli: Nu poți să faci asta!
Avertismentul lui Cristi Chivu, înainte de duelul cu Napoli: "Nu poți să faci asta!"
Chivu, incisiv &icirc;nainte de Napoli - Inter: Trebuie să mă justific pentru ce am făcut? Așa mi s-a părut mie normal!
Chivu, incisiv înainte de Napoli - Inter: "Trebuie să mă justific pentru ce am făcut? Așa mi s-a părut mie normal!"
ULTIMELE STIRI
Paris FC - FC Nantes 1-1, LIVE din Ligue 1 pe VOYO
Paris FC - FC Nantes 1-1, LIVE din Ligue 1 pe VOYO
FC Argeș - Dinamo 1-1, ACUM, pe Sport.ro | Piteștenii au egalat cu șansă
FC Argeș - Dinamo 1-1, ACUM, pe Sport.ro | Piteștenii au egalat cu șansă
Reacția lui Mihai Rotaru după conflictul apărut &icirc;ntre Rădoi și Baiaram: &rdquo;I-am dat mesaj lui Mirel!&rdquo;
Reacția lui Mihai Rotaru după conflictul apărut între Rădoi și Baiaram: ”I-am dat mesaj lui Mirel!”
Juventus atacă la Genoa! Bătr&acirc;na Doamnă vrea să-i fure omul de bază lui Dan Șucu p&acirc;nă &icirc;n ianuarie
Juventus atacă la Genoa! "Bătrâna Doamnă" vrea să-i fure omul de bază lui Dan Șucu până în ianuarie
Egal tensionat la Miercurea Ciuc. Robert Ilyeș, reacție după scandările xenofobe: Și noi suntem cetățeni rom&acirc;ni
Egal tensionat la Miercurea Ciuc. Robert Ilyeș, reacție după scandările xenofobe: "Și noi suntem cetățeni români"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: Ești nimeni &icirc;n fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici

Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: "Ești nimeni în fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici"

Reacția lui Adrian Șut după ce a fost făcut praf de Gigi Becali

Reacția lui Adrian Șut după ce a fost făcut praf de Gigi Becali

FCSB - Bologna 1-2 | &Icirc;nfr&acirc;ngere mai clară dec&acirc;t o arată scorul! Roș-albaștrii, al doilea insucces din Europa League

FCSB - Bologna 1-2 | Înfrângere mai clară decât o arată scorul! Roș-albaștrii, al doilea insucces din Europa League

Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat &icirc;n direct la TV: &rdquo;Știi ce &icirc;mi doresc de acum?&rdquo;

Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat în direct la TV: ”Știi ce îmi doresc de acum?”

Cel mai slab de pe teren! Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna

"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna

Adrian Porumboiu &icirc;și pregătește revenirea &icirc;n Superliga: Suntem &icirc;n discuții! De ce nu și titlul?

Adrian Porumboiu își pregătește revenirea în Superliga: "Suntem în discuții! De ce nu și titlul?"



Recomandarile redactiei
FC Argeș - Dinamo 1-1, ACUM, pe Sport.ro | Piteștenii au egalat cu șansă
FC Argeș - Dinamo 1-1, ACUM, pe Sport.ro | Piteștenii au egalat cu șansă
Reacția lui Mihai Rotaru după conflictul apărut &icirc;ntre Rădoi și Baiaram: &rdquo;I-am dat mesaj lui Mirel!&rdquo;
Reacția lui Mihai Rotaru după conflictul apărut între Rădoi și Baiaram: ”I-am dat mesaj lui Mirel!”
Juventus atacă la Genoa! Bătr&acirc;na Doamnă vrea să-i fure omul de bază lui Dan Șucu p&acirc;nă &icirc;n ianuarie
Juventus atacă la Genoa! "Bătrâna Doamnă" vrea să-i fure omul de bază lui Dan Șucu până în ianuarie
Fără milă! Gigi Becali continuă tirada la adresa jucătorului de la FCSB: &rdquo;M-am g&acirc;ndit că r&acirc;de lumea de el, &icirc;l distrug!&rdquo;
Fără milă! Gigi Becali continuă tirada la adresa jucătorului de la FCSB: ”M-am gândit că râde lumea de el, îl distrug!”
Paris FC - FC Nantes 1-1, LIVE din Ligue 1 pe VOYO
Paris FC - FC Nantes 1-1, LIVE din Ligue 1 pe VOYO
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Souffl&eacute;? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! &rdquo;Regele&rdquo; va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Trei variante &bdquo;low-cost&rdquo; pentru Real Madrid! Fotbaliștii vizați de &bdquo;galactici&rdquo;
Trei variante „low-cost” pentru Real Madrid! Fotbaliștii vizați de „galactici”
Francesco Totti: Un singur fotbalist care &icirc;mi place cu adevărat, doar pe el &icirc;l urmăresc
Francesco Totti: "Un singur fotbalist care îmi place cu adevărat, doar pe el îl urmăresc"
&rdquo;Dramatic&rdquo; Anunțul italienilor despre transferul internaționalului rom&acirc;n
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: &rdquo;Așteaptă o ofertă din partea lor!&rdquo;
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
CITESTE SI
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din Rom&acirc;nia. Are mai bine de 10.000 de angajați

stirileprotv Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Grindeanu promite că face &icirc;n Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, dec&acirc;t cea pe care a aprobat-o &icirc;n coaliție

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
(RO) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!