Inter vrea să dea lovitura! Jucător de aproape 60.000.000 pentru Chivu

Cristi Chivu a reușit să o redreseze pe Inter după un start mai puțin bun de sezon, iar „nerazzurri” au ajuns la șapte victorii consecutive în toate competițiile.

Inter vrea să îi ofere antrenorului român cei mai buni jucători și sunt pregătiți să facă o ofertă pentru unul dintre „diamantele” din Serie A.



Inter e gata să ofere aproape 60 de milioane de euro pentru starul din Serie A



După perioada de transferuri din vară neconvingătoare a echipei milaneze, Inter vrea să facă o ofertă de 58 de milioane de euro pentru Nico Paz, jucătorul lui Como, adus de la Real Madrid, conform Football Italia.

Mijlocașul ofensiv argentinian a avut un sezon foarte bun la Como, iar în actuala stagiune a început la fel de bine, astfel că Cristi Chivu l-a pus pe lista de priorități.

Transferul jucătorului este complicat de realizat, pentru că pe lângă acceptul oficialilor lui Como, Inter are nevoie și de aprobarea lui Real Madrid.