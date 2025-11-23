Real Madrid a făcut încă un pas greșit în lupta pentru titlu cu Barcelona. „Los Blancos” au ajuns la a doua partidă consecutivă fără succes în La Liga, după egalul 2-2 cu Elche din etapa a 13-a. Anterior au obținut o altă remiză, tot în deplasare, 0-0 cu Rayo Vallecano.

Elche - Real 2-2 și Barcelona se apropie la un punct de madrileni

Elevii lui Xabi Alonso veneau după două partide fără gol marcat în toate competițiile, incluzând și eșecul administrat de Liverpool pe Anfield (0-1) în Liga Campionilor.

Febas a deschis scorul pentru Elche în minutul 53 din pasa decisivă livrată de către Valera. Febas l-a învins pe Courtois din câțiva metri, cu o execuție la firul ierbii, atinsă de portarul belgian, însă insuficient. Balonul a lovit bara înainte să treacă linia porții.

Elche - Real 2-2, meci cu final nerecomandat cardiacilor

Real Madrid a egalat în minutul 78 prin Huijsen, care a reluat din 5 metri un balon deviat subtil de Bellingham, în urma unui corner executat de către Alexander-Arnold.

Gazdele au avut însă o reacție rapidă. Au marcat în minutul 84 prin Rodriguez din pasa lui Neto. Rodriguez l-a driblat ușor pe Asencio și l-a învins cu un șut de la marginea careului pe Courtois, care a avut un reflex întârziat. A atins mingea, neplasată imparabil, dar nu a putut să o oprească.

Jude Bellingham o menține pe Real Madrid lideră în La Liga

Jude Bellingham s-a dovedit a fi eroul Realului în minutul 87. Mijlocașul ofensiv englez a fost omul potrivit la locul potrivit la pasa lui Kylian Mbappe și a punctat cu poarta goală.

Finalul confruntării a fost unul tensionat. Chust a văzut în al șaselea minut din prelungiri al doilea cartonaș galben, după cel din 68', însă madrilenii nu au mai avut timp să profite de superioritatea numerică.

Elche - Real Madrid s-a terminat 2-2, iar „Los Blancos” reușesc să se mențină pe primul loc în La Liga, la finalul rundei a 13-a. Au ajuns la 32 de puncte, cu unul mai mult decât eterna rivală Barcelona.

