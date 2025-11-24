FC Botoșani a deschis scorul după golul splendid al lui Sebastian Mailat, din minutul 44, iar Raul Opruț a egalat în minutul 76, după o execuție care l-a surprins total pe portarul Anestis.

Leo Grozavu, după Botoșani - Dinamo 1-1: "Nu mai puneți gaz pe foc / Dinamo, șanse crescute să se bată la titlu"



Botoșani a rămas pe locul 2, la două puncte sub liderul Rapid, iar Leo Grozavu s-a arătat nemulțumit că echipa sa nu primește mai multă apreciere, semnalând un titlu de la TV în care au fost remarcate cele 3 meciuri consecutive ale moldovenilor fără victorie.



Antrenorul lui FC Botoșani a recunoscut că echipa sa putea pierde contra lui Dinamo și a susținut că echipa lui Zeljko Kopic poate fi o candidată serioasă la titlu în această stagiune.



"A fost un meci frumos între două echipe care sunt în partea superioară a clasamentului - un meci de luptă, un meci cu multe ocazii de ambele părți, câte un gol de fiecare parte. Un rezultat echitabil, am întâlnit o echipă foarte bună. Felicit băieții pentru ce au arătat azi pe teren și pentru tot ce au făcut până acum. Trebuie să continuăm la fel, să luptăm, mai sunt multe puncte puse în joc. Numai cu muncă și seriozitate vom putea ajunge la final acolo unde ne dorim.



Sigur că puteam câștiga, dar puteam să și pierdem. La 1-1 a fost acea ocazie mare a lui Perica. Îmi pare foarte rău pentru gol primit, dar ăsta e fotbalul. Avem un portar mare, la propriu și figurat. De atâtea ori a avut intervenții salutare. Azi a fost mai puțin inspirat la acea intervenție. Atunci când greșește portarul, se vede, dar Anestis e unul dintre pilonii de bază ai echipei.



Lumea e nemulțumită. La TV era scris că Grozavu are 3 meciuri fără victorie. Grozavu, care antrenează Real Madrid, are 3 meciuri fără victorie. Suntem Botoșani, facem ce putem. Ne străduim. Noi antrenăm cât putem. Suntem echipa de pe locul 2, ce putem face? Nu mai puneți gaz pe foc. La Botoșani e liniște, băieții sunt ok, mergeam pe aceeași linie și nu vom fi destabilizați.



La ce am văzut azi, Dinamo are șanse bune să se bată la campionat. E o echipă puternică și are șanse crescute să se bată la campionat", a spus Leo Grozavu, după FC Botoșani - Dinamo 1-1.

Clasamentul din Superliga după 17 etape

