Rasturnare de situatie in ceea ce il priveste pe Messi! Un candidat de presedintia clubului catalan anunta ca argentinianul ar putea ramane si din 2021

S-a discutat foarte mult despre dorinta lui Lionel Messi de a parasi Barcelona.

In vara acestui an starul argentinian a fost foarte aproape sa se inteleaga cu Manchester City, dar in cele din urma mutarea nu s-a concretizat din cauza unei clauza existente in contractul argentinianului.

Cu toate acestea, in iunie 2021 contractul lui Messi cu echipa blau-grana expira, iar, din cauza faptului ca este nemultumit de modul in care a fost condus clubul in ultimii ani, fotbalistul de 33 de ani este hotarat sa nu mai continue pe Camp Nou.

Unul dintre candidatii la functia de presedinte al Barcelonei, Jordi Farre, le da insa sperante fanilor catalani. El a declarat ca stie ca Messi si familia lui isi doresc sa ramana in Catalunia si a asigurat ca daca va castiga alegerile, cu siguranta argentinianul isi va prelungi contractul.

"Messi vrea sa ramana la Barca. Asta e ceea ce stiu eu. Familia lui vrea sa stea la Barcelona si noi vor lucra la asta. As merge mai departe si as spune chiar ca, daca eu voi castiga alegerile, Messi isi va prelungi contractul. Prelungirea va avea loc automat pe 25 ianuarie, daca eu castig alegerile cu o zi inainte", a spus Jordi Farre, conform Sport.es.

Mai mult decat atat, Farre anunta ca va face tot posibilul sa il readuca pe Camp Nou si pe Neymar: "Semnarea lui Neymar va fi una ieftina, pentru ca investitia va fi mai mica decat cheltuielile".

Ramane de vazut daca Farre va castiga alegerile si va avea posibilitatea sa isi puna in aplicare aceste planuri sau daca sunt doar simple promisiuni 'de campanie'.

Alegerile pentru postul de presedinte al Barcelonei vor avea loc pe data de 24 ianuarie.