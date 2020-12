Lech - Rangers, LIVE TEXT, de la 19:55 | Ianis Hagi se lupta pentru primul loc in grupa!

Urmarim si comentam impreuna Lech - Rangers pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

Glasgow Rangers este neinvinsa in actuala editie a Europa League si este lider in Grupa D, cu 11 puncte dupa 5 jocuri.

Tot atatea puncte are si Benfica, insa rezultatele din meciurile directe sunt in favoarea scotienilor.

In ultima runda, echipa antrenata de Steven Gerrard va merge in Polonia pentru deplasarea cu Lech.

Pentru a fi siguri de primul loc in grupa, scotienii au nevoie de o victorie.

Celalalt meci al grupei se va disputa intre Standard Liege si Benfica.

Lech si Standard nu mai au nicio sansa la calificare, iar singura miza a grupei in acest moment este prima pozitie din clasament.

Ianis Hagi si-a pierdut postul de titular in echipa lui Gerrard, iar la ultima etapa din campionat a fost trimis doar in ultimele 16 minute.

De asemenea, la ultimele trei dueluri din Europa League, romanul a ramas pe banca fara sa fie trimis in teren nici macar un minut. Ultima partida europeana jucata de Ianis a fost chiar in turul cu polonezii de la Lech, atunci cand a fost titular si a jucat 68 de minute. Nici in campionat nu a primit prea multe sanse Ianis, ultima partida la care a fost titular fiind in luna octombrie.

Hagi a fost titular si integralist in Cupa Ligii Scotiei, in victoria cu 4-0 din deplasarea de la Falkirk, de pe 29 noiembrie, insa nu a reusit nicio performanta notabila.

Echipele probabile:

Lech Poznan:

Bednarek; Czerwinski, Satka, Rogne, Puchacz; Skoras, Tiba, Moder, Sykora; Ramirez; Ishak

Rangers:

McGregor; Tavernier, Goldson, Balogun, Barasic; Arfield, Davies, Kamara; Roofe, Morelos, Kent