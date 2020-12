Viorel Moldovan a fost contactat de elvetieni pentru a cere informatii despre CFR: "Va fi o misiune foarte dificila pentru compatriotii mei!"

CFR Cluj va juca meciul decisiv pentru calificarea in primavara Europa League, in aceasta seara, pe terenul lui Young Boys.

Actualul antrenor de la Petrolul Ploiesti, Viorel Moldovan, a jucat in cariera pentru Xamax, Grasshoppers, Servette si a fost chestionat de elvetieni despre echipa condusa de Edi Iordanescu.

Moldovan considera ce CFR nu are un stil spectaculos si ca este o echipa greu de invins. Cu toate acestea, antrenorul echipei din Liga 2 este sceptic, iar din declaratia sa se intelege ca ardelenii vor avea o misiune dificila impotriva echipei din Elevetia.

"CFR Cluj a dominat campionatul intern in ultimii trei ani. Au convins prin organizarea foarte buna, prin disciplina si stabilitatea in aparare. Stilul lor nu este spectaculos, dar este pragmatic. Din acest motiv, CFR Cluj este greu de invins. In acest sezon, au avut probleme, Dan Petrescu a plecat. Cred ca s-a incheiat un ciclu la CFR Cluj.

Young Boys Berna este numarul 1 in Elvetia, au un antrenor foarte bun si o echipa care are mai multa calitate decat cea a CFR-ului. Cred ca va fi o misiune foarte dificila pentru compatriotii mei la Berna. Dar au o sansa, odata cu schimbarea antrenorului, se poate declansa o reactie in cadrul echipei. Abia astept sa vad meciul", a declarat Moldovan pentru site-ul oficial al celor de la Young Boys.