"Sa nu uitam ca Romania a ajuns pana in semifinale!" Ce a scris presa internationala dupa tragerea la sorti a grupelor de la Euro U21

Romania U21 este in grupa A, alaturi de Germania, Tarile de Jos si Ungaria, la Campionatul European U21.

Dupa tragerea la sorti, jurnalistii din Ungaria, Olanda si Germania au comentat componenta grupei.

Ungurii de la Nemzeti Sport au punctat faptul ca favorite sunt Germania si Tarile de Jos, amintind insa si de performanta reusita de "tricolorii mici" la editia precedenta a turneului final.

"Germania, Olanda si Romania, adversarele Ungariei la Euro U21. Este clar ca Germania si Olanda sunt favoritele grupei, dar sa nu uitam ca Romania a ajuns pana in semifinale la editia precedenta. Acest turneu final va fi o ocazie unica pentru jucatorii nostri de a infrunta adversari de top din Europa, pe teren propriu", au notat jurnalistii din Ungaria.

Cei de la De Telegraaf nu considera ca Romania si Ungaria le vor pune probleme germanilor si olandezilor, care sunt favoriti la sefia grupei.

"Juniorii olandezi se intalnesc cu Germania, Ungaria si Romania la Campionatul European. Ramane de vazut de cati jucatori vor fi lasati la nationala de seniori, pentru preliminariile CM 2022. Indiferent de deciziile selectionerilor, avand in vedere ca din grupa mai fac parte adversari precum Ungaria si Romania, Olanda se va duela cu Germania pentru sefia grupei", au scris olandezii.

In schimb, jurnalistii de la Kicker nu au vorbit despre favoritii grupei A, ci au amintit de meciul dintre Romania si Germania de la editia din 2019 a Campionatului European U21, in care "tricolorii mici" au condus in prima repriza.

"Baietii lui Stefan Kuntz vor evolua in Grupa A, cu Ungaria, Romania si Olanda. Romania si Germania s-au intalnit si la editia precedenta, in Italia. Romanii au condus atunci la pauza semifinalei, scor 2-1, dar golurile marcate in prelungiri de Luca Waldschmidt si Nadiem Amiri au adus victoria Germaniei", au punctat nemtii.

Meciurile din grupa Europeanului U21 sunt programate in perioada 24-31 martie, fazele eliminatorii disputandu-se intre 31 mai si 6 iunie. Toate meciurile echipei lui Adrian Mutu se vor juca la Budapesta.