Mitica Dragomir arunca sageti catre Pancu: "Si-a cam luat o prea mare viteza, iar rezultatele nu il dau afara din casa! Nu se gandeste ca poate isi pune primarul din Iasi in cap!"

Dumitru Dragomir a incercat sa il sfatuiasca pe Daniel Pancu.

Actualul antrenor de la Poli Iasi a dorit sezonul trecut sa promoveze cu Rapid in Liga 1, dar nu a reusit. Ulterior, el a acceptat sa fie presedintele clubului, iar in acest sezon a devenit principal la Poli Iasi.

Pancu a intrat in conflict cu liderul moldovenilor, Andrei Cristea, iar Dumitru Dragomir considera ca antrenorul lui Poli este cel care a incearca sa creeze tensiune.

"Este clar ca Pancu nu are experienta si s-ar putea sa se loveasca singur cu capul in zid. Dar chiar si asa eu consider ca el si-a cam luat o prea mare viteza, iar rezultatele sale din postura de antrenor nu il dau afara din casa. Eu il sfatuiesc sa fie mai ponderat in declaratii, mult mai abil, si sa nu tot mai caute conflicte cu Andrei Cristea.

Stiu ca unii jucatori au personalitate, iar unor antrenori nu le convine acest lucru, dar totusi Cristea este Cristea. Cum a fost Pancu pentru Rapid asa este si Cristea pentru Poli Iasi.

Ok, baiatul ala a ajuns la o varsta, asa este viata tuturor, dar nu trebuie sa uitam ca el nu este oricine. Are peste patru sute de meciuri in Liga 1. A elminat Valencia in Ghencea, cand juca la Steaua. A jucat la Dinamo, iar pe acolo nu a trecut ca gasca prin apa, a facut treaba si pe la Bacaul lui Sechelariu cand era foarte tanar, iar la Poli Iasi este iubit de tot orasul.

Pancu nu se gandeste ca poate isi pune primarul din Iasi in cap? Primarul Mihai Chirica se pricepe si el la fotbal si sunt convins ca are o simpatie pentru Andrei Cristea.

Daniel Pancu trebuie sa fie mai abil. Mie imi place de el, dar sa incerce sa nu mai caute conflicte interne ca nu ii fac bine. Acolo toti trebuie sa traga la aceeasi caruta. Eu sper ca Pancu nu o sa se supere pe mine, deoarece eu i-am dat doar un sfat", a declarat Dragomir pentru ProSport.