Romania - Croatia, LIVE TEXT de la 19:15 | 'Tricolorele', duel de foc cu una dintre cele mai in forma echipe de la EURO 

Romania a reusit sa se califice in Main Round, in ciuda faptului ca a reusit o singura victorie in trei meciuri la Campionatul European din Danemarca, in meciul cu Polonia, 28-24.

'Tricolorele' sunt obligate sa nu mai faca greseli pentru a ajunge in fazele urmatoare ale turnelui, iar primul test este impotriva 'surprizei', Croatia.

Nationala Croatiei a avut cel mai bun start din istoria Campionatului European, cu trei victorii din trei in faza grupelor. In cazul in care se impun si cu nationala Romaniei, vor dobori un nou record, bifand 4 victorii consecutive in competitie.

De cealalta parte, nationala Romaniei incepe in premiera Main Round-ul cu zero puncte, lucru care nu s-a mai intamplat de la introducerea formatului curent al turneului. 'Tricolorele' au cel mai putin eficient atac al turneului, reusind sa transforme doar 48% din aruncari in primele 3 meciuri.

Meciul cu Romania va fi cel de-al 50-lea meci al Croatiei la EURO, o borna pe care doar 10 echipe au mai atins-o in istoria competitiei.

La capitolul intalniri directe, cele doua echipe s-au mai intalnit de patru ori la Campionatul European, iar Romania a reusit sa se impuna in toate partidele.

"O luam pas cu pas, fiecare meci pe rand. Primul va fi impotriva Croatiei. Am vazut echipa lor, stim cum joaca si cred ca putem invinge, in ciuda meciurilor excelente pe care le-au facut in faza grupelor", a spus Bogdan Burcea conform ehf-euro.com.

"Desigur, visez la semifinale si cred ca si fetele isi doresc asta. Insa nu vrem sa ne gandim prea mult la viitor, sa ne axam pe asta. Speram sa fim acolo, insa o sa vedem ce se va intampla. Vom da ce avem mai bun, asa cum facem mereu si ne vom da sufletul pe teren", a declarat si Nenad Sostaric, selectionerul Croatiei.