Prima LOVITURA pe care o pregateste Laporta la Barcelona! Vrea un jucator de la Arsenal daca iese presedinte

Joan Laporta candideaza la presedentia Barcelonei in iarna si si-a stabilit deja obiectivele pentru sezonul urmator.

Unul dintre cei mai de succes presedinti din istoria Barcelonei vrea sa se intoarca la conducerea clubului catalan si si-a pregatit deja obiectivele. Laporta a dezvaluit intr-un interviu pentru Mirror ca vrea sa il aduca inapoi pe Hecctor Bellerin de la Arsenal, exact cum a facut cu Gerard Pique, in perioada in care juca la Manchester United.

Bellerin (25 ani) a plecat de la Barcelona cand avea 17 ani si a semnat cu Arsenal. Fotbalistul a jucat initial la echipa U18 a 'tunarilor', iar in 2014 a fost adus la echipa mare, devenind unul dintre jucatorii de baza.

Cotat la 28 de milioane de euro, conform Transfermarkt, Bellerin are contract cu Arsenal pana in 2023. Fundasul dreapta a fost aproape sa revina la Barcelona in urma cu doua veri, insa catalanii nu au reusit sa ajunga la o intelegere cu oficialii lui Arsenal.

Barcelona l-a adus pe Sergino Dest pe pozitia de fundas dreapta, insa jucatorul venit de la Ajax nu a reusit inca sa confirme. Cealalta optiune pe post este Sergi Roberto, care este accidentat in prezent, iar prestatiile jucatorului din ultimul timp nu au fost tocmai pe placul fanilor.