Ruptura TOTALA la Barcelona! Presedintele interimar al clubului vrea sa vanda urgent un jucator! Cine este fotbalistul de la care Koeman avea mari asteptari

Barcelona a avut mari pierderi financiare din cauza pandemiei de COVID.

Barcelona vrea sa-l vanda pe Philippe Coutinho inainte de 24 ianuarie, dupa cum transmit cei de la ARA. Barcelona vrea sa scape de mijlocasul braziliand deoarece clubul are probleme financiare. Presedintele interimar, Carles Tusquets, considera ca este nevoie de o scadere a plafonului salarial, iar cea mai buna solutie este ca Barcelona sa-l vanda pe Coutinho, care este unul dintre cei mai bine platiti jucatori din echipa

Concurenta la mijloc este una acerba, iar plecarea brazilianului nu ar afecta foarte mult, avand in vedere ca pe pozitia sa mai pot evolua Antoine Griezmann, Leo Messi sau Pedri, ultimul dintre ei facand o partida mare impotriva lui Real Sociedad. In cazul lui Coutinho, o accidentare i-a oprit inceputul foarte bun de sezon. Brazilianul a avut prestatii mari atunci cand a evoluat pe pozitia sa, insa de cand a revenit dupa accidentare, Koeman l-a folosit pe partea stanga, acolo unde nu da un randament foarte bun.

Coutinho s-a intors la Barcelona in aceasta vara, dupa ce a fost imprumutat timp de un an la Bayern Munchen. Koeman l-a sunat pe brazilian dupa finala Champions League pentru a-i transmite ca e unul din jucatorii pe care se va baza in acest sezon, dar antrenorul olandez pare ca este de alta parere in acest moment.

Coutinho a fost cumparat pentru 145 de milioane de euro de la Liverpool, dar cota brazilianului a scazut alarmant in ultimele doua sezoane, ajungand la suma de 60 de milioane. Cluburile care si-ar fi exprimat interesul pentru mijlocasul brazilian in ultimeii ani sunt Manchester United, Liverpool si Chelsea.