Prima reactie de la PSG dupa tragerea la sorti SOC cu Barcelona! Ce au postat francezii dupa amintirile de COSMAR de pe Camp Nou

Barcelona va infrunta PSG in optimile de finala ale Ligii Campionilor.

Dupa tragerea la sorti, oficialii francezilor au postat rapid un video pe retelele de socializare, prin care isi anuntau adversarul.

PSG nu are amintiri prea placute de la ultima intalnire cu Barcelona. Cele doua echipe s-au mai infruntat in optimile Champions League, in sezonul 2016/17. Atunci, in meciul tur, PSG se impunea cu 4-0 si mergea increzatoare pe terenul Barcelonei pentru retur.

Pe Camp Nou, insa, Messi si Neymar o distrugeau pe campioana Frantei, invingand-o cu 6-1. Astfel, Barcelona se califica in sferturi, cu scorul general de 6-5.

Acum PSG va juca primul meci in deplasare, urmand ca returul sa aiba loc pe Parc des Princes. De asemenea, francezii au avantajul de a-l avea acum in echipa pe Neymar, marcatorul unei duble in returul din urma cu aproape 4 ani.

In schimb, Barcelona nu l-a pierdut doar pe brazilian, ci si pe Suarez, care a plecat in aceasta vara de pe Camp Nou, nemaifiind dorit in echipa de antrenorul Ronald Koeman.

Meciurile din optimile de finala ale Ligii Campionilor se vor disputa in perioada 16-17 februarie / 23-24 februarie (tur) - 9-10 martie / 16-17 martie (retur). AICI este programul complet al optimilor!